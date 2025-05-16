Нилов предложил отправлять домой детей мигрантов, которые не сдали тест по русскому языку

По мнению депутата, на прохождение тестирования нужно давать три попытки

16 мая 2025, 15:45, ИА Амител

Фото: Ben Mullins / unsplash.com

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил отправлять обратно в родную страну детей мигрантов, которые с трех попыток не сдали тест по русскому языку для обучения в российских школах. Об этом он заявил в разговоре с ТАСС.

"Не способны учиться – надо не просто дать возможность один раз сдать, второй раз пересдать, а ограничить количество. Три раза. Не получилось – едешь домой, ждешь родителей дома. И точка", – считает парламентарий.

Нилов также напомнил о результатах недавнего тестирования, когда из тысячи детей успешно сдали тест только 30.

По его словам, это говорит о том, что депутаты Госдумы приняли верное решение, разработав и приняв закон о необходимости тестирования детей мигрантов. В противном случае неспособная к обучению публика "оттягивала бы внимание учителей и в общем понижала уровень образования российских детей".