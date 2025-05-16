Нилов предложил отправлять домой детей мигрантов, которые не сдали тест по русскому языку
По мнению депутата, на прохождение тестирования нужно давать три попытки
16 мая 2025, 15:45, ИА Амител
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил отправлять обратно в родную страну детей мигрантов, которые с трех попыток не сдали тест по русскому языку для обучения в российских школах. Об этом он заявил в разговоре с ТАСС.
"Не способны учиться – надо не просто дать возможность один раз сдать, второй раз пересдать, а ограничить количество. Три раза. Не получилось – едешь домой, ждешь родителей дома. И точка", – считает парламентарий.
Нилов также напомнил о результатах недавнего тестирования, когда из тысячи детей успешно сдали тест только 30.
По его словам, это говорит о том, что депутаты Госдумы приняли верное решение, разработав и приняв закон о необходимости тестирования детей мигрантов. В противном случае неспособная к обучению публика "оттягивала бы внимание учителей и в общем понижала уровень образования российских детей".
15:47:36 16-05-2025
отправлять обратно в родную страну детей мигрантов - вместе с мигрантами.
15:50:37 16-05-2025
Наконец то дельные мысли, но будет ли дальше слов что-то
16:03:25 16-05-2025
Мне вот интересно, у них такие идеи от какого препарата? С "эспумизана", чтоль?
17:49:59 16-05-2025
Кхм... (16:03:25 16-05-2025) Мне вот интересно, у них такие идеи от какого препарата? С "... мысли очень правильные, вы статью читали?
19:15:13 16-05-2025
Гость (17:49:59 16-05-2025) мысли очень правильные, вы статью читали?... правильная мысль отправить ребенка без родителей? вы вообще в своем уме?
18:23:56 17-05-2025
Элен без ребят (19:15:13 16-05-2025) правильная мысль отправить ребенка без родителей? вы вообще ... Опять начала всякую чушь писать. Бабонька, ну уймись ты уже. Или мигрантиков любишь?
16:14:32 16-05-2025
Зачем эта обуза нужна российским ребятишки? За что их так ненавидят?
17:49:18 16-05-2025
у нас в классе учится нерусский, говорит плохо, учится на 2 и 3, уроки не учит тк некому ему помогать, родители совершенно не говорят по-русски, в школе также учится еще 4 его брата в разных классах - точно такая же картина - на 2 и 3, учитель много вимания уделяет этим детям и в итоге русские дети не дополучают внимания . Это я считаю крайне неправильно. Ясно, что населения нет и прочее, но такими способами его восполнять это неверно абсолютно тк влияет на местное население еще хуже и порождает национальную нетерпимость, которая итак ужасная и ос социального взрыва один шаг,
22:39:32 16-05-2025
Отправлять вместе с родителями.. приходят на регистрацию/ прописку. Ни бэ ни мэ по русски.. почему я должна угадывать их язык.
07:52:21 17-05-2025
Гость (22:39:32 16-05-2025) Отправлять вместе с родителями.. приходят на регистрацию/ пр... Не угадывай. Увольняйся, зачем мучиться...
11:58:19 17-05-2025
Кхм... (07:52:21 17-05-2025) Не угадывай. Увольняйся, зачем мучиться...... ]
Да зачем мучаться? Желаю, чтобы к вам пришли подобные и бурчали на своем, а вы бы гадали, чего они вам донести хотят.
07:31:48 17-05-2025
вопрос:если родитель приехал на заработки,что делает здесь его выводок? всех домой.
15:15:56 17-05-2025
Слова. Идут зарубежные друзья в ГОРОНО, жалуются, оттуда в приказном порядке-взять. У нас же всеобщее образование. И переводят бессловесных из класса в класс. Спросите любого, у кого ребенок учится в школе.