Nitrogen открыл в Барнауле шоурум с работающими образцами техники для сельского хозяйства

В выставочном зале можно увидеть оборудование в деле

19 июня 2025, 10:40, ИА Амител erid: 2W5zFGoxtzL

Шоурум с образцами техники / Фото: компания "Нитроген"

Современное сельское хозяйство давно вышло за рамки классического "вспашка – сев – сбор урожая". Сегодня, чтобы получить стабильный результат, нужны не только качественные удобрения, но и точные технологии, которые помогут использовать их максимально эффективно. Внедрением таких технологий на Алтае занимается компания Nitrogen*, которая недавно открыла в Барнауле демонстрационный шоурум. Это пространство, где все можно увидеть своими глазами, задать вопросы и обсудить, как сделать хозяйство еще сильнее.

Техника, которая работает на урожай

Nitrogen с 2019 года производит растворные узлы для жидких комплексных удобрений, включая КАС (карбамидно-аммиачную смесь), а также автоматические системы дозирования СЗР (средств защиты растений). За эти годы специалисты компании внедрили более 160 единиц оборудования в хозяйства России, Казахстана и Белоруссии. Причем каждый проект – это не просто поставка техники, а полноценный цикл: от разработки и сборки до монтажа и сервиса. Все – под ключ, с учетом особенностей конкретного клиента.

Шоурум с образцами техники / Фото: компания "Нитроген"

Открыто и наглядно: зачем нужен шоурум

Создание демонстрационного зала стало логичным продолжением курса компании на честность, технологичность и доверие. Ведь одно дело – посмотреть фото и проекты и совсем другое – увидеть оборудование вживую, в работе. В шоуруме можно:

увидеть, как техника действует в реальных условиях;

пообщаться с инженерами и технологами;

пройти обучение – полезно и для менеджеров, и для сервисных бригад;

обсудить будущие проекты в неформальной обстановке за чашкой чая.

"Мы стремимся не просто продавать технику, а выстраивать долгосрочные партнерские отношения. Шоурум – это место, где клиенты могут убедиться в надежности наших решений и обсудить детали будущих проектов", – отмечают в компании.

Возможность протестировать оборудование до покупки помогает избежать ошибок и выбрать оптимальное решение. А обучение персонала на месте экономит время и делает работу с техникой проще.

От идеи до внедрения

Работать с Nitrogen – значит идти по четко выстроенному маршруту. Специалисты компании:

разработают проект и изготовят нужное вам оборудование на собственном производстве;

доставят, смонтируют и проведут пусконаладку;

предоставят сервисное и гарантийное сопровождение в течение 12 месяцев.

Такой индивидуальный подход к каждому хозяйству позволяет добиться главного – повышения урожайности при разумных вложениях.

Производитель оборудования для сельского хозяйства Nitrogen

Адрес шоурума в Барнауле: ​Власихинская улица, 139в лит. Б

Сайт*Nitrogen ("Нитроген")

ООО "Нитроген"

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