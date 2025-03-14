Ниже Верхней Пышмы. Барнаул занял 38-е место в рейтинге самых хоккейных городов России

Исследование провел известный спортивный сайт

14 марта 2025, 13:44, ИА Амител

Хоккейная команда "Динамо-Алтай" / Фото: сайт клуба

Барнаул занял 38-е место в рейтинге самых хоккейных городов страны, который провел популярный спортивный сайт "Спортс". Эксперты оценили только города, чьи клубы играют в КХЛ или ВХЛ. В общей сложности в голосовании участвовали 43 города России.

При исследовании оценивали такие параметры, как результаты команд за последние сезоны, качество арены, количество подписчиков в соцсетях и средняя посещаемость. Спортивный критерий оставили один – соотношение побед и сыгранных матчей. Для подсчета журналисты собрали информацию по восьми показателям для каждой лиги, по которым один город мог суммарно набрать максимум 150 баллов.

Первое место в рейтинге занял Магнитогорск, где местный клуб "Металлург" является действующим обладателем Кубка Гагарина в КХЛ. На втором месте – Челябинск. На третьей строчке расположился Омск, где выступает мощная команда "Авангард". В десятке лидеров находятся Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Череповец, Нижний Новгород, Москва и Екатеринбург.

Барнаул расположился на 38-м месте. Это ниже, чем большинство клубов ВХЛ, где выступает наша команда "Динамо-Алтай". В частности, выше Барнаула находится Норильск, Верхняя Пышма, Пенза и Рязань. Ниже Барнаула располагается Ростов-на-Дону, Саратов, Ижевск, Набережные Челны и Самара.

Что касается "Динамо-Алтая", то команда проводит только второй сезон в Высшей хоккейной лиге. В настоящее время барнаульцы занимают 18-е место из 33 и за несколько туров до конца чемпионата претендуют на выход в плей-офф.

Рейтинг самых хоккейных городов России