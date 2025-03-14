Ниже Верхней Пышмы. Барнаул занял 38-е место в рейтинге самых хоккейных городов России
Исследование провел известный спортивный сайт
14 марта 2025, 13:44, ИА Амител
Барнаул занял 38-е место в рейтинге самых хоккейных городов страны, который провел популярный спортивный сайт "Спортс". Эксперты оценили только города, чьи клубы играют в КХЛ или ВХЛ. В общей сложности в голосовании участвовали 43 города России.
При исследовании оценивали такие параметры, как результаты команд за последние сезоны, качество арены, количество подписчиков в соцсетях и средняя посещаемость. Спортивный критерий оставили один – соотношение побед и сыгранных матчей. Для подсчета журналисты собрали информацию по восьми показателям для каждой лиги, по которым один город мог суммарно набрать максимум 150 баллов.
Первое место в рейтинге занял Магнитогорск, где местный клуб "Металлург" является действующим обладателем Кубка Гагарина в КХЛ. На втором месте – Челябинск. На третьей строчке расположился Омск, где выступает мощная команда "Авангард". В десятке лидеров находятся Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Череповец, Нижний Новгород, Москва и Екатеринбург.
Барнаул расположился на 38-м месте. Это ниже, чем большинство клубов ВХЛ, где выступает наша команда "Динамо-Алтай". В частности, выше Барнаула находится Норильск, Верхняя Пышма, Пенза и Рязань. Ниже Барнаула располагается Ростов-на-Дону, Саратов, Ижевск, Набережные Челны и Самара.
Что касается "Динамо-Алтая", то команда проводит только второй сезон в Высшей хоккейной лиге. В настоящее время барнаульцы занимают 18-е место из 33 и за несколько туров до конца чемпионата претендуют на выход в плей-офф.
13:48:22 14-03-2025
ГазМяс.
Нет того славного "Мотора" с Бугорским, с Соловьёвым
14:27:42 14-03-2025
Гость (13:48:22 14-03-2025) ГазМяс.Нет того славного "Мотора" с Бугорским, с Соловьё... В каком месте он был славным? Всегда на первенство водокачки
14:50:50 14-03-2025
Гость (14:27:42 14-03-2025) В каком месте он был славным? Всегда на первенство водокачки... А Динамо ваше, на первенство бензоколонки? Если бы вы посещали игры Мотора, и не во дворце спорта, а тогда еще на открытой ледовой площадке, то понимали бы какая там была атмосфера и какие были игры.
10:56:54 15-03-2025
Гость (14:50:50 14-03-2025) А Динамо ваше, на первенство бензоколонки? Если бы вы посеща... +много!
14:42:39 14-03-2025
Гость (13:48:22 14-03-2025) ГазМяс.Нет того славного "Мотора" с Бугорским, с Соловьё... ДТПшник/бухарь не вытягивает?
14:53:02 14-03-2025
Гость (14:42:39 14-03-2025) ДТПшник/бухарь не вытягивает?... Ну вы то видать с нимбом проживаете? И из неё родимой срузу выкатились на коньках и с клюшкой?
15:22:29 14-03-2025
Гость (14:53:02 14-03-2025) Ну вы то видать с нимбом проживаете? И из неё родимой срузу ... Но людей, по пьяне за рулём, не убивал
15:56:08 14-03-2025
Гость (15:22:29 14-03-2025) Но людей, по пьяне за рулём, не убивал ... Он к команде не имеет отношения.
15:59:04 14-03-2025
А вообще то это довольно красноречиво - 38 место из 43. Это, по сути, дно. Не было здесь спорта (и не надо мне сказок про Бугорского, я застал его время), и не будет, пока АК будет самым депрессивным регионом Сибири.
16:37:09 14-03-2025
Шляпа, у нас одна из самых посещаемых команд ВХЛ и мощная детская школа.
Ростов-на - Дону рядом с нами - а у них команда играет чуть ли не в торговом центре
11:17:33 15-03-2025
Красноярск с "Соколом", ниже Орска и Кирово-Чепецка (кстати, где это)?
ну такой себе рейтинг, как по мне