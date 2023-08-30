Ночные прилеты. Беспилотники массово атаковали сразу семь регионов России 30 августа

В результате ударов БПЛА в Пскове повреждены гражданские самолеты

30 августа 2023, 12:36, ИА Амител

Очередная серия налетов беспилотников сразу на семь российских регионов зафиксирована вечером 29 августа - в ночь на 30 августа. Атаке подверглись Псковская, Брянская, Орловская, Калужская, Рязанская, Московская области, а также Севастополь.

Псковская область

Атаки начались, как сообщает Telegram-канал Baza, примерно в 23:40 по московскому времени, в Пскове в районе аэропорта были слышны звуки взрывов, о чем сообщили местные жители. Кроме того, в том же районе были слышны звуки, похожие на автоматные очереди.

Затем последовали уточнения, что в районе аэропорта сработали системы противовоздушной обороны, а военные пытались сбить беспилотник из стрелкового оружия. Позднее та же Baza рассказала, что предположительно аэропорт был атакован дронами. По предварительным сведениям, в атаке на воздушную гавань города участвовал десяток БПЛА.

Информацию об атаке беспилотников позднее подтвердил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, военные отражали налет.

"По предварительной информации, жертв нет. Масштаб разрушений уточняется", - уточнил глава региона.

Позднее ТАСС, со ссылкой на экстренные службы области, сообщило, что были повреждены четыре самолета Ил-76. Как сообщил сайт регионального управления МЧС, "Для ликвидации возгорания привлечены 21 единица техники, 65 человек". Ведерников же пообещал, что 31 августа, "если все в порядке", аэропорт Пскова заработает в штатном режиме. Пока подтверждения или опровержения этого обещания не поступало. Но на 30 августа все рейсы были отменены, для выяснения возможного ущерба взлетно-посадочной полосе, сообщил Ведерников.

Разумеется, атака на Псков привлекла повышенное внимание масс-медиа, поскольку расстояние от города до украинской границы примерно 800 км, в то время как граница с Латвией находится в 65 км от населенного пункта, а до границы с Эстонией примерно 80 км. Кстати, ряд Telegram-каналов, со ссылкой на турецкие СМИ сообщили, что беспилотники были запущены из Эстонии. Однако других подтверждений этим данным пока не поступало. Поэтому большого доверия сообщения пока не вызвали - во всяком случае, крупные информационные агентства на них пока не ссылаются.

Стоит напомнить, что это уже не первая атака БПЛА на Псковскую область. Еще 27 мая в результате атаки двух беспилотников было повреждено административное здание нефтепровода, расположенное вблизи деревни Литвиново Невельского района. К счастью, обошлось без пострадавших. Атакованный населенный пункт расположен неподалеку от белорусской границы.

В полночь, как информировало министерство обороны России, "самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек".

Севастополь

Севастопольский губернатор Михаил Развозжаев сообщил, что "в районе Севастопольской бухты <…> силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря". Позднее он рассказал, что атаки были отражены, но точной информации о количестве и типе уничтоженных аппаратов пока нет.

Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности, заверил Развозжаев.

Рязанская область

По сообщениям прессы со ссылкой на российское военное ведомство, около 02:30 по московскому времени "дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области".

Московская область

Как информировал Telegram-канал минобороны РФ, около 3 часов 30 минут по московскому времени была пресечена попытка атаки БПЛА над территорией Рузского района Московской области. Дрон был перехвачен и потерпел крушение.

В аэропортах Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском), передавало РЕН ТВ, был введен план "Ковер", предусматривающий закрытие воздушного пространства, он вводится в случаях, когда в воздушном пространстве фиксируется появление потенциально опасных летательных аппаратов или существует угроза их появления. Позже все введенные ограничения отменили. Всего было отменено или перенесено около 40 авиарейсов.

Также план "Ковер", по данным прессы, вводился в Тульской, Московской, Калужской областях и в Рязани. В зоне его действия оказались Серпухов, Калуга, Коломна, Обнинск. Министерство обороны РФ пока данную информацию не комментировало.

Брянская область

Над Брянской областью было сбито три БПЛА и один над Орловской, сообщало ТАСС со ссылкой на данные военного ведомства. Однако позднее губернатор Орловской области Андрей Клычков уточнил в своем Telegram-канале, что уничтожены два беспилотных летательных аппарата.

"Информации о повреждениях и пострадавших нет. Все оперативные службы задействованы для обеспечения безопасности", - сообщил он.

Кроме того, взрыв произошел в здании следственного комитета в Брянске. Выбиты окна, пострадавших нет, сообщают власти города.

Тульская область

В некоторых Telegram-каналах появилась информация о сбитых беспилотниках над Тульской областью. Однако подробностей об этих ЧП, как и официального подтверждения, пока нет. Над этим регионом были сбиты два дрона 29 августа, днем раньше.

Калужская область

В Калужской области минобороны РФ также сначала сообщило об одном сбитом БПЛА, однако позднее губернатор Владислав Шапша заявил, что атакующих дрона было два, один из них угодил в Дзержинском районе в пустой резервуар для нефтепродуктов.