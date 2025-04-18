Ночью -13, днем +17. Синоптик рассказала, каких сюрпризов ждать на Алтае на Пасху

Жителей Алтайского края ждет погодный марафон — от снежных хлопьев и гололеда до резкого потепления с дождями и грозами

18 апреля 2025, 15:40, ИА Амител

Снег/ Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Усиление ветра и осадки прогнозируют синоптики в Алтайском крае: 19 апреля и в ночь на 20-е в регионе преимущественно будет идти снег и мокрый снег. По ночам в эти даты столбики термометров покажут от -2 до -7 градусов, в предгорьях они опустятся до -13. Ночью и в утренние часы на дорогах будет скользко. Но автомобилистам, которые успели "переобуться", не стоит расстраиваться: потепление придет в регион на Пасху. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик Гидрометцентра Алтайского края Наталия Кобякова.

"Если днем 19 апреля будет не выше 1...6 градусов тепла, то в воскресенье воздух прогреется до +5...+10°С, а по западу уже до +17°С. При этом ветер усилится до 19–24 метров в секунду, а в северных и западных районах пройдут дожди", – сообщила синоптик.

21 апреля дожди вероятны уже на большей части региона, днем они могут сопровождаться грозами. Ночью будет уже от +5 до +10°С, и лишь в предгорьях может быть около 0°С.

Дожди также пройдут 22 и 23 апреля, но ветер стихнет. Ночью от +1 до +6°С, днем +10...+15°С, по западу до +23°С.