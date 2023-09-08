Ночью холод, днем тепло. О погоде в Алтайском крае 8 сентября
В регионе прогнозируют ночные заморозки и дневное потепление
08 сентября 2023, 06:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае днем будет теплеть, но ночами ожидаются заморозки. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.
В регионе температура воздуха днем составит от +18 до +20 градусов. Местами возможны небольшие дожди.
В Барнауле столбики термометров покажут от +16 до +18 градусов. Утром небольшой дождь.
При этом ночью синоптики прогнозируют заморозки. Температура может опускаться до -2 градусов.
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