Ночью холод, днем тепло. О погоде в Алтайском крае 8 сентября

В регионе прогнозируют ночные заморозки и дневное потепление

08 сентября 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае днем будет теплеть, но ночами ожидаются заморозки. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В регионе температура воздуха днем составит от +18 до +20 градусов. Местами возможны небольшие дожди.

В Барнауле столбики термометров покажут от +16 до +18 градусов. Утром небольшой дождь.

При этом ночью синоптики прогнозируют заморозки. Температура может опускаться до -2 градусов.