Ночью в Алтайском крае ожидаются заморозки до -3 градусов

Уже днем потеплеет до привычных температур — воздух прогреется до +16 градусов

01 октября 2023, 22:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В ночь на понедельник, 2 октября, в Алтайском крае ожидаются заморозки до -3 градусов. Об этом стало известно из прогноза регионального Гидрометцентра.

Так, в среднем ночью ожидается от -3 до +3 градусов. Ночью пройдет преимущественно без осадков. Будет дуть северный ветер, от 2 до 7 м/c.

В Барнауле также будут заморозки – от 0 до -2 градусов. Без осадков, ветер северный.

Днем в понедельник потеплеет: в среднем по краю – от +11 до +16 градусов, в краевой столице – от +11 до +13 градусов.