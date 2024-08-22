Ноль травматизма. СГК проведет конференцию по производственной безопасности

К участию приглашают руководителей младшего и среднего звена, а также представителей подрядных организаций

22 августа 2024, 10:40, ИА Амител

Конференция по производственной безопасности / Фото: СГК

Барнаульское подразделение Сибирской генерирующей компании (СГК) проведет традиционную конференцию, посвященную производственной безопасности и охраны труда. Мероприятие под названием "Обучение – путь к безопасности" состоится 29 августа 2024 года по адресу пл. Баварина, 2а с 9.00 до 17.30.

Кто примет участие?

В этом году конференция соберет руководителей младшего и среднего звена, представителей подрядных организаций. Участие примут и первые лица компании: генеральный директор Игорь Лузанов, директор по производственной безопасности Александр Лесных, директор по персоналу Юлия Чернядьева, представителей теплосетевой компании и ТЭЦ Алтайского края.

Московский офис СГК представят директор по производственной безопасности Максим Шалаев и руководители профильного направления дирекции Анастасия Пустобаева и Анатолий Железнов. Также в качестве экспертов конференции выступят представители дирекции по производственной безопасности АО "СГК-Новосибирск", АО "Кузбассэнерго", АО "Абаканская ТЭЦ", АО "СибЭР", АО СибИАЦ".

Что ждет участников?

Участников разделят на команды, которые пройдут через ряд интерактивных испытаний, направленных на повышение безопасности труда.

На первом этапе будет интерактивная игра, где им предстоит спасти жизнь и здоровье виртуальных работников, используя знания в области безопасности.

В качестве приглашенного эксперта выступит главный технический инспектор труда Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Олег Волошин. Он поделится мнением о влиянии подхода к обучению на уровень травматизма.

Во второй части пройдет конкурс капитанов команд, включающий опрос по усвоению теоретической информации. Также участникам предстоит пройти тематический квест, в котором блок, посвященный лидерству и наставничеству, представят в виде задания на управление командой. Завершит конференцию панельная дискуссия с участием руководителей СГК.

Для чего нужна конференция?

"Цель конференции – вовлечь персонал в производственную безопасность. Нам очень важно, чтобы каждый работник понимал свою роль в достижении нашей цели – ноль травматизма, и приближал нас к ней своим правильным поведением на рабочем месте", – отметил директор по производственной безопасности СГК Александр Лесных. Регистрация участников начнется 29 августа 2024 года с 8.30. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (3852) 54-55-96.

Иллюстрация предоставлена организатором конференции