Номинация Юрия Борисова на "Оскар" удвоила интерес россиян к церемонии

Анализ просмотров онлайн-трансляции показал рекордный рост аудитории

06 марта 2025, 16:10, ИА Амител

Семейная пара за просмотром / Фото: пресс-служба МегаФона

Номинация Юрия Борисова на премию "Оскар" за лучшую роль второго плана в фильме "Анора" привлекла повышенное внимание российских зрителей к церемонии награждения. По данным аналитиков МегаФона и Rutube*, ночную онлайн-трансляцию 3 марта смотрело вдвое больше пользователей, чем годом ранее.

Как россияне следили за "Оскаром"?

Как и в прошлом году, церемонию вручения главной кинопремии мира можно было увидеть на российских и зарубежных онлайн-платформах, включая официальный сайт "Оскара" и канал American Broadcasting Company* (ABC). Анализ трафика показал, что просмотры увеличились в несколько раз. Так, на российской видеоплатформе поток данных вырос вдвое, на официальном сайте премии – на 13%, а на ABC – на 30%.

Количество уникальных зрителей выросло в 2,2 раза по сравнению с 2024 годом. Наибольшую активность проявляли зрители в возрасте 25–35 лет.

Любопытно, что многие зрители делали перерыв на сон, подключаясь к трансляции в начале церемонии и возвращаясь ближе к ее завершению. Наибольший пик просмотров зафиксировали с 03:00 до 03:30 по московскому времени, после чего часть аудитории отключилась. Второй всплеск интереса произошел в 06:40–06:45, когда объявляли главные награды.

Какие регионы смотрели "Оскар" активнее всего?

Больше всего просмотров зафиксировали в Москве (19,17%), на втором месте – Санкт-Петербург (7%), на третьем – Новосибирская область (2,35%). Также в пятерку лидеров вошли Краснодарский (1,73%) и Хабаровский края (1,65%).

Юрий Борисов – первый российский актер, номинированный на "Оскар". До этого на премию Американской киноакадемии выдвигали только российские фильмы, шесть из которых получили награды.

Среди них:

"Война и мир" Сергея Бондарчука (1968);

"Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1980);

"Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994).

Последней российской картиной, удостоенной "Оскара", стал анимационный фильм "Старик и море" Александра Петрова (2000).

* Rutube ("Рутуб"); American Broadcasting Company ("Американ Броадкастинг Компани")