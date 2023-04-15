"Ностальжи-экскурсии". АлтГУ приглашает выпускников разных лет вспомнить молодость

Мероприятие пройдёт в рамках недели празднования полувекового юбилея вуза

15 апреля 2023, 12:00, ИА Амител

АлтГУ / Фото: пресс-служба вуза

В этом году Алтайский государственный университет отмечает 50-летие. В честь этого события будет организовано много интересных акций и мероприятий. Полную программу праздника смотрите тут.

Одной из любопытных акций станет возможность для всех выпускников записаться на экскурсию alma mater*. Для этого нужно перейти по ссылке и оставить заявку на экскурсию, в которой можно даже указать, кого из преподавателей хотелось бы увидеть.

Как пояснили в университете, каждый институт вуза разработал свою экскурсионную программу. Это позволит выпускникам окунуться в атмосферу ностальгии и вспомнить студенческие годы в АлтГУ.

"Для участия в экскурсии необходимо собрать группу не менее пяти человек и заполнить форму заявки. Мы уверены, что экскурсии в АлтГУ будут отличным поводом встретиться с одногруппниками, увидеть любимых преподавателей, посмотреть, чем сегодня живёт Алтайский государственный университет", – говорит начальник отдела содействия трудоустройству выпускников АлтГУ Владимир Николенко.

Также на экскурсию в университет можно взять своих детей, внуков, родственников – всех, кому интересно поступление в АлтГУ.

Напомним, что старт приёмной кампании вуза назначен на 20 июня 2023 года, уже предоставлено более 2,9 тыс. бюджетных мест и эта цифра может быть увеличена.

Добавим, что в Алтайском государственном университете создан телеграм-чат "Выпускники АлтГУ "50 лет". Чтобы в него вступить, нужно перейти по ссылке. Чат создан для общения, там можно найти своих сокурсников, поделиться фотографиями, видео и своими воспоминаниями. А также – оставлять поздравления родному вузу. К общению присоединилось уже более 600 человек. Ещё в телеграм-канале размещается самая оперативная информация о мероприятиях, посвящённых юбилею.

*alma mater (от лат. alma mater ("Алма мэйте") , дословно – "кормящая мать" или "мать-кормилица"), старинное название учебных заведений, в современной лексике образно означает учебное заведение, в котором человек получал или получает образование.