Главным источником бедствий, по мнению предсказателя, станет вода

28 ноября 2023, 20:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Нострадамус предсказал страшную катастрофу для человечества в 2024 году. Об этом сообщает "Рамблер".

В книге "Пророчество", опубликованной в 1555 году, Нострадамус предсказал потерю влияния ООН и разрастание Китая до "красного дракона". Это будет иметь глобальные политические последствия.

Также Нострадамус писал о том, что в 2024 году главным источником бед для человечества станет вода. Уровень мирового океана, по его предсказанию, сильно повысится, от чего пострадают прибрежные города.

Сообщается, что некоторые регионы ждет засуха, а на отдельных частях земли произойдут серьезные землетрясения.

Самым шокирующим предсказанием Нострадамуса является прогноз на встречу с внеземными существами.