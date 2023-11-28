Нострадамус предсказал страшную катастрофу для человечества в 2024 году
Главным источником бедствий, по мнению предсказателя, станет вода
28 ноября 2023, 20:35, ИА Амител
Нострадамус предсказал страшную катастрофу для человечества в 2024 году. Об этом сообщает "Рамблер".
В книге "Пророчество", опубликованной в 1555 году, Нострадамус предсказал потерю влияния ООН и разрастание Китая до "красного дракона". Это будет иметь глобальные политические последствия.
Также Нострадамус писал о том, что в 2024 году главным источником бед для человечества станет вода. Уровень мирового океана, по его предсказанию, сильно повысится, от чего пострадают прибрежные города.
Сообщается, что некоторые регионы ждет засуха, а на отдельных частях земли произойдут серьезные землетрясения.
Самым шокирующим предсказанием Нострадамуса является прогноз на встречу с внеземными существами.
21:08:42 28-11-2023
Тикай с городу тоби кабзда ООН...
21:33:13 28-11-2023
Ну слава Богу. А я уже думал, что США объявят "демократию" вредной и начнут возвращать всё взад...
23:41:53 28-11-2023
Гость (21:33:13 28-11-2023) Ну слава Богу. А я уже думал, что США объявят "демократию" в... Долой демократию! Вся власть неграм!
22:53:03 28-11-2023
Не важно, что настрадал Предсказамус, важно кто толкует его бредни. Каждый год такое публикуют и ничего не происходит. Иногда с точностью до наоборот.
23:38:12 28-11-2023
Прилетят внеземные существа, с ними у людей возникнет контакт и Лига наций распадëтся.
07:42:46 29-11-2023
Примета: Если вспоминают Вангу, Нострадамуса, значит опять что-то решили замутить.
09:14:20 29-11-2023
Мы все умрём. Какая досада.
10:29:37 29-11-2023
Если все вместе, не страшно.
10:36:38 29-11-2023
Это ерунда -главное, чтоб ВВ избрали на следующий срок.
06:03:56 30-11-2023
А ООН существовала в 16 веке?.Или Нострадамус её по другому назвал?