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Нострадамус предсказал страшную катастрофу для человечества в 2024 году

Главным источником бедствий, по мнению предсказателя, станет вода

28 ноября 2023, 20:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Нострадамус предсказал страшную катастрофу для человечества в 2024 году. Об этом сообщает "Рамблер".

В книге "Пророчество", опубликованной в 1555 году, Нострадамус предсказал потерю влияния ООН и разрастание Китая до "красного дракона". Это будет иметь глобальные политические последствия.

Также Нострадамус писал о том, что в 2024 году главным источником бед для человечества станет вода. Уровень мирового океана, по его предсказанию, сильно повысится, от чего пострадают прибрежные города.

Сообщается, что некоторые регионы ждет засуха, а на отдельных частях земли произойдут серьезные землетрясения.

Самым шокирующим предсказанием Нострадамуса является прогноз на встречу с внеземными существами. 

Комментарии 10

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Олег

21:08:42 28-11-2023

Тикай с городу тоби кабзда ООН...

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Гость

21:33:13 28-11-2023

Ну слава Богу. А я уже думал, что США объявят "демократию" вредной и начнут возвращать всё взад...

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Гость

23:41:53 28-11-2023

Гость (21:33:13 28-11-2023) Ну слава Богу. А я уже думал, что США объявят "демократию" в... Долой демократию! Вся власть неграм!

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Гость

22:53:03 28-11-2023

Не важно, что настрадал Предсказамус, важно кто толкует его бредни. Каждый год такое публикуют и ничего не происходит. Иногда с точностью до наоборот.

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Гость

23:38:12 28-11-2023

Прилетят внеземные существа, с ними у людей возникнет контакт и Лига наций распадëтся.

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Гость

07:42:46 29-11-2023

Примета: Если вспоминают Вангу, Нострадамуса, значит опять что-то решили замутить.

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Гость

09:14:20 29-11-2023

Мы все умрём. Какая досада.

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гость

10:29:37 29-11-2023

Если все вместе, не страшно.

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гость

10:36:38 29-11-2023

Это ерунда -главное, чтоб ВВ избрали на следующий срок.

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Гость

06:03:56 30-11-2023

А ООН существовала в 16 веке?.Или Нострадамус её по другому назвал?

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