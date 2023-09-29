Новак поручил ФНС контролировать выполнение запрета на экспорт бензина

Если ситуация с топливом не изменится, то власти примут жесткие регуляторные меры

29 сентября 2023, 10:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ФТС и ФНС контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизтоплива. Как сообщает РИА Новости, по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов кабмин заявил, что портовые приграничные базисы закроют для вывоза, а хранящееся в цистернах топливо направят на внутренний рынок.

Новак провел внеочередное совещание с представителями нефтяных компаний по внутреннему рынку нефтепродуктов. Он отметил, что из-за запрета на вывоз цены на бирже нефти и топлива снизились. Сейчас власти ожидают трансляции ситуации на мелкооптовый, розничный сегменты, а также для сельхозтоваропроизводителей.

"Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений", – заявил он.Вице-премьер также заявил, что для борьбы с "серым" экспортом введут меры административного и экономического характера. Он поручил обеспечить баланс спроса и предложения на юге страны. До того как ситуация стабилизируется, совещания будут проводиться не реже двух раз в неделю.