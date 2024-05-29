Новаторский подход. Названы победители конкурса "Директор года-2023. Алтайский край"
Среди победителей конкурса – представители самых разных отраслей региона
29 мая 2024, 08:40, ИА Амител
Победителями конкурса "Директор года – 2023. Алтайский край" стали 49 руководителей региональных предприятий. Их достижения и новаторский подход внесли значительный вклад в развитие экономики и социальных проектов региона, считают организаторы мероприятия. Лучших директоров выбирали в 16 номинациях конкурса. Среди них представители промышленности, сельского хозяйства, строительства, здравоохранения, банковской сферы и сферы услуг.
Церемония награждения прошла 24 мая 2024 года в городе Белокуриха. Участие в ней приняли депутаты и представители правительства Алтайского края.
Так, заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Илья Финенко отметил, что по итогам 2023 года промышленность региона показала небывалый рост, которого не было на протяжении 16 лет. Индекс промышленного производства составил почти 106%. Это реальный показатель роста объемов производства, без учета инфляции и роста цен. Также наблюдается приток людей в отрасль промышленности: более чем на две тысячи человек приросла обрабатывающая промышленность за один год, отметил замминистра.
"За этими впечатляющими цифрами стоят люди – талантливые руководители и сотрудники. Вы, уважаемые руководители, уделяете большое внимание вашим сотрудникам. Рост зарплат и другие меры поддержки демонстрируют ваше уважение и ценность к людям, работающим в ваших организациях. Это самый главный актив каждого из вас. Наш пул успешных руководителей постепенно расширяется, и в него приходят новые люди, а многие из вас уже на протяжении многих лет добиваются высоких результатов, обладая статусом "Директор года". Это свидетельствует о вашей способности не только достигать высоких результатов, но и удерживаться на достигнутых вершинах", – подчеркнул Финенко.
С этим согласен и председатель постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного собрания по здравоохранению Владимир Лещенко: "Не только важно достичь высот, но и ежегодно подтверждать динамику роста. Вы ставите перед собой амбициозные задачи, и за это выражаем вам огромную благодарность. Пусть ваш путь к успеху будет продолжаться, принося новые достижения и победы".
Выступающие отметили, что победители конкурса демонстрируют высокий уровень профессионализма и управленческой компетентности, приводя к положительным изменениям в экономике и социальной сфере региона.
Что это за конкурс?
Конкурс "Директор года. Алтайский край" один из старейших в России. В 2024 году он проходил уже в 21-й раз.
Мероприятие предоставляет возможность руководителям продемонстрировать свои результаты и лидерские качества, оно направлено на то, чтобы поощрить директоров, чьи достижения оказывают значимое влияние на экономическое и социальное развитие региона.
Среди учредителей конкурса – Союз промышленников Алтайского края, Союз агропромышленных формирований, Алтайский банковский союз, Алтайский союз предпринимателей, Союз строителей и инвесторов Алтайского края.
Организатор конкурса – компания "Беловолов Консалтинг".
Для руководителей предприятий звание "Директор года. Алтайский край" – это всеобщее признание их заслуг и достижений.
При оценке работы руководителя главным является рост экономических и социальных показателей предприятия в сравнении с минувшим годом.
Кто стал победителем 2023 года?
- Абагян Гамлет – генеральный директор АО "Завод ячеистого бетона";
- Абрамов Андрей – генеральный директор ООО "СМГ";
- Афонин Игорь – директор ООО "Аксоид";
- Бездетко Евгений – генеральный директор ООО "Сибтруд";
- Белоусова Ксения – директор ООО "Специализированный Застройщик Инвестиционно-Строительная Компания "Алгоритм";
- Бойко Николай – директор Алтайского регионального филиала АО "Российский Сельскохозяйственный банк";
- Бубенко Ирина – региональный управляющий Дополнительным офисом "Алтайский" в г. Барнауле Филиала "Новосибирский АО "Альфа-Банк";
- Бурдовицын Алексей – генеральный директор ООО "АСМ-Экспорт";
- Вахрушева Евгения – директор ООО "Чистодом";
- Воробьев Павел – директор АКГУП "Алтайские инженерные системы";
- Воронкова Ольга – генеральный директор ООО "Алтайский маслосыродельный завод";
- Воронков Рем – генеральный директор ООО "Гея";
- Галкин Сергей – исполнительный директор ООО "Алтайский геофизический завод";
- Гатилов Юрий – генеральный директор ООО "Жилищная инициатива";
- Горлов Евгений – директор ООО "Научно-производственная компания Сибстройизыскания";
- Дыров Михаил – генеральный директор АО ПКФ "Силикатчик";
- Ежов Константин – генеральный директор АО "Курорт Белокуриха";
- Елфимов Федор – генеральный директор АО "Санаторий "Рассия";
- Ермолова Ольга – региональный директор дополнительного офиса "Алтайский" Сибирского филиала ПАО "Промсвязьбанк";
- Жаксигеренов Анатолий – директор ООО "Простые решения";
- Зюзин Николай – директор Алтайского филиала САО "ВСК";
- Иваншин Андрей – директор ООО "Моквин";
- Кабаев Сергей – генеральный директор АО "Барнаульская горэлектросеть";
- Карлов Александр – генеральный директор ОАО "Алтайский трансформаторный завод";
- Кильтау Артур – директор ООО "РУФ-2";
- Князев Алексей – генеральный директор ООО "ХимСервис";
- Колотов Владимир – генеральный директор ООО "Проектный институт "Алтайгражданпроект";
- Колтаков Иван – генеральный директор ООО "СК Альянс";
- Корнеев Евгений – директор ООО "Контур";
- Косоухов Андрей – главный врач КГБУЗ "Алтайский краевой кардиологический диспансер";
- Кохан Владимир – председатель Совета директоров ООО Центр налоговых решений "КМК";
- Куксин Евгений – директор ООО Завод "Алтайлесмаш";
- Лазарев Андрей – директор ООО "Комбинат Алтайтара";
- Лаврова Ольга – ИП Лаврова О.Л.;
- Лунин Петр – директор ООО "АлтайДар";
- Миллер Александр – генеральный директор ООО "Холдинговая компания "Алтайталь";
- Мограбян Сурик – ИП Мограбян С.Р.;
- Немчинов Сергей – директор ООО "Михайловский завод химических реактивов";
- Овсянников Кирилл – генеральный директор ООО "Барнаульский комбинат железобетонных изделий №1 имени Владимира Мудрика";
- Пантелеев Николай – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО "Россети Сибирь" – "Алтайэнерго";
- Плешков Алексей – директор ООО "Алтайский кабельный завод";
- Рыбников Алексей – генеральный директор ОАО "Барнаульский пивоваренный завод";
- Савилов Артем – генеральный директор АО "Веселоярский щебзавод";
- Твердохлеб Сергей – директор ООО "Агроцентр";
- Теплов Владимир – генеральный директор ООО "ПКФ "Две линии";
- Устинов Владимир – директор ООО "Фермерское хозяйство Устинова В.И.";
- Ферапонтов Сергей – руководитель Группы промышленных предприятий "Барнаульский завод мехпрессов";
- Шамков Артем – генеральный директор ООО "Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий";
- Шматов Игорь – генеральный директор ООО ГК "Концерн".
А если много раз побеждал в этом конкурсе?
Есть такие. В этом случае многократные победители конкурса "Директор года. Алтайский край" получают особую награду – почетный знак "Лидер экономики Алтайского края". Почетные знаки имеют несколько категорий:
серебряный знак вручается за три победы в конкурсе;
золотой знак – за семь побед;
бриллиантовый знак III степени – за десять побед;
бриллиантовый знак II степени – за пятнадцать побед;
бриллиантовый знак I степени – за двадцать побед.
По итогам 2023 года серебряный знак "Лидер экономики Алтайского края" получили:
- Гатилов Юрий – генеральный директор ООО "Жилищная инициатива";
- Ежов Константин – генеральный директор АО "Курорт Белокуриха";
- Ермолова Ольга – региональный директор дополнительного офиса "Алтайский" Сибирского филиала ПАО "Промсвязьбанк";
- Карлов Александр – генеральный директор ОАО "Алтайский трансформаторный завод";
- Пантелеев Николай – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО "Россети Сибирь" – "Алтайэнерго";
- Савилов Артем – генеральный директор АО "Веселоярский щебзавод".
Золотой знак "Лидер экономики Алтайского края" вручен:
Косоухову Андрею – главному врачу КГБУЗ "Алтайский краевой кардиологический диспансер".
12:50:52 29-05-2024
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