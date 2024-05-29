Новаторский подход. Названы победители конкурса "Директор года-2023. Алтайский край"

Среди победителей конкурса – представители самых разных отраслей региона

29 мая 2024, 08:40, ИА Амител

Победителями конкурса "Директор года – 2023. Алтайский край" стали 49 руководителей региональных предприятий. Их достижения и новаторский подход внесли значительный вклад в развитие экономики и социальных проектов региона, считают организаторы мероприятия. Лучших директоров выбирали в 16 номинациях конкурса. Среди них представители промышленности, сельского хозяйства, строительства, здравоохранения, банковской сферы и сферы услуг.

Церемония награждения прошла 24 мая 2024 года в городе Белокуриха. Участие в ней приняли депутаты и представители правительства Алтайского края.

Так, заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Илья Финенко отметил, что по итогам 2023 года промышленность региона показала небывалый рост, которого не было на протяжении 16 лет. Индекс промышленного производства составил почти 106%. Это реальный показатель роста объемов производства, без учета инфляции и роста цен. Также наблюдается приток людей в отрасль промышленности: более чем на две тысячи человек приросла обрабатывающая промышленность за один год, отметил замминистра.

"За этими впечатляющими цифрами стоят люди – талантливые руководители и сотрудники. Вы, уважаемые руководители, уделяете большое внимание вашим сотрудникам. Рост зарплат и другие меры поддержки демонстрируют ваше уважение и ценность к людям, работающим в ваших организациях. Это самый главный актив каждого из вас. Наш пул успешных руководителей постепенно расширяется, и в него приходят новые люди, а многие из вас уже на протяжении многих лет добиваются высоких результатов, обладая статусом "Директор года". Это свидетельствует о вашей способности не только достигать высоких результатов, но и удерживаться на достигнутых вершинах", – подчеркнул Финенко.

"Директор года – 2023. Алтайский край" / Фото: direktor-altai.ru

С этим согласен и председатель постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного собрания по здравоохранению Владимир Лещенко: "Не только важно достичь высот, но и ежегодно подтверждать динамику роста. Вы ставите перед собой амбициозные задачи, и за это выражаем вам огромную благодарность. Пусть ваш путь к успеху будет продолжаться, принося новые достижения и победы".

Выступающие отметили, что победители конкурса демонстрируют высокий уровень профессионализма и управленческой компетентности, приводя к положительным изменениям в экономике и социальной сфере региона.

Что это за конкурс?

Конкурс "Директор года. Алтайский край" один из старейших в России. В 2024 году он проходил уже в 21-й раз.

Мероприятие предоставляет возможность руководителям продемонстрировать свои результаты и лидерские качества, оно направлено на то, чтобы поощрить директоров, чьи достижения оказывают значимое влияние на экономическое и социальное развитие региона.

Среди учредителей конкурса – Союз промышленников Алтайского края, Союз агропромышленных формирований, Алтайский банковский союз, Алтайский союз предпринимателей, Союз строителей и инвесторов Алтайского края.

Организатор конкурса – компания "Беловолов Консалтинг".

Для руководителей предприятий звание "Директор года. Алтайский край" – это всеобщее признание их заслуг и достижений.

При оценке работы руководителя главным является рост экономических и социальных показателей предприятия в сравнении с минувшим годом.

Кто стал победителем 2023 года?

"Директор года – 2023. Алтайский край" / Фото: direktor-altai.ru

Абагян Гамлет – генеральный директор АО "Завод ячеистого бетона";

Абрамов Андрей – генеральный директор ООО "СМГ";

Афонин Игорь – директор ООО "Аксоид";

Бездетко Евгений – генеральный директор ООО "Сибтруд";

Белоусова Ксения – директор ООО "Специализированный Застройщик Инвестиционно-Строительная Компания "Алгоритм";

Бойко Николай – директор Алтайского регионального филиала АО "Российский Сельскохозяйственный банк";

Бубенко Ирина – региональный управляющий Дополнительным офисом "Алтайский" в г. Барнауле Филиала "Новосибирский АО "Альфа-Банк";

Бурдовицын Алексей – генеральный директор ООО "АСМ-Экспорт";

Вахрушева Евгения – директор ООО "Чистодом";

Воробьев Павел – директор АКГУП "Алтайские инженерные системы";

Воронкова Ольга – генеральный директор ООО "Алтайский маслосыродельный завод";

Воронков Рем – генеральный директор ООО "Гея";

Галкин Сергей – исполнительный директор ООО "Алтайский геофизический завод";

Гатилов Юрий – генеральный директор ООО "Жилищная инициатива";

Горлов Евгений – директор ООО "Научно-производственная компания Сибстройизыскания";

Дыров Михаил – генеральный директор АО ПКФ "Силикатчик";

Ежов Константин – генеральный директор АО "Курорт Белокуриха";

Елфимов Федор – генеральный директор АО "Санаторий "Рассия";

Ермолова Ольга – региональный директор дополнительного офиса "Алтайский" Сибирского филиала ПАО "Промсвязьбанк";

Жаксигеренов Анатолий – директор ООО "Простые решения";

Зюзин Николай – директор Алтайского филиала САО "ВСК";

Иваншин Андрей – директор ООО "Моквин";

Кабаев Сергей – генеральный директор АО "Барнаульская горэлектросеть";

Карлов Александр – генеральный директор ОАО "Алтайский трансформаторный завод";

Кильтау Артур – директор ООО "РУФ-2";

Князев Алексей – генеральный директор ООО "ХимСервис";

Колотов Владимир – генеральный директор ООО "Проектный институт "Алтайгражданпроект";

Колтаков Иван – генеральный директор ООО "СК Альянс";

Корнеев Евгений – директор ООО "Контур";

Косоухов Андрей – главный врач КГБУЗ "Алтайский краевой кардиологический диспансер";

Кохан Владимир – председатель Совета директоров ООО Центр налоговых решений "КМК";

Куксин Евгений – директор ООО Завод "Алтайлесмаш";

Лазарев Андрей – директор ООО "Комбинат Алтайтара";

Лаврова Ольга – ИП Лаврова О.Л.;

Лунин Петр – директор ООО "АлтайДар";

Миллер Александр – генеральный директор ООО "Холдинговая компания "Алтайталь";

Мограбян Сурик – ИП Мограбян С.Р.;

Немчинов Сергей – директор ООО "Михайловский завод химических реактивов";

Овсянников Кирилл – генеральный директор ООО "Барнаульский комбинат железобетонных изделий №1 имени Владимира Мудрика";

Пантелеев Николай – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО "Россети Сибирь" – "Алтайэнерго";

Плешков Алексей – директор ООО "Алтайский кабельный завод";

Рыбников Алексей – генеральный директор ОАО "Барнаульский пивоваренный завод";

Савилов Артем – генеральный директор АО "Веселоярский щебзавод";

Твердохлеб Сергей – директор ООО "Агроцентр";

Теплов Владимир – генеральный директор ООО "ПКФ "Две линии";

Устинов Владимир – директор ООО "Фермерское хозяйство Устинова В.И.";

Ферапонтов Сергей – руководитель Группы промышленных предприятий "Барнаульский завод мехпрессов";

Шамков Артем – генеральный директор ООО "Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий";

Шматов Игорь – генеральный директор ООО ГК "Концерн".

А если много раз побеждал в этом конкурсе?

Есть такие. В этом случае многократные победители конкурса "Директор года. Алтайский край" получают особую награду – почетный знак "Лидер экономики Алтайского края". Почетные знаки имеют несколько категорий:

серебряный знак вручается за три победы в конкурсе;

золотой знак – за семь побед;

бриллиантовый знак III степени – за десять побед;

бриллиантовый знак II степени – за пятнадцать побед;

бриллиантовый знак I степени – за двадцать побед.

Директор года – 2023. Алтайский край/Фото: direktor-altai.ru

По итогам 2023 года серебряный знак "Лидер экономики Алтайского края" получили:

Гатилов Юрий – генеральный директор ООО "Жилищная инициатива";

Ежов Константин – генеральный директор АО "Курорт Белокуриха";

Ермолова Ольга – региональный директор дополнительного офиса "Алтайский" Сибирского филиала ПАО "Промсвязьбанк";

Карлов Александр – генеральный директор ОАО "Алтайский трансформаторный завод";

Пантелеев Николай – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО "Россети Сибирь" – "Алтайэнерго";

Савилов Артем – генеральный директор АО "Веселоярский щебзавод".

Золотой знак "Лидер экономики Алтайского края" вручен:

Косоухову Андрею – главному врачу КГБУЗ "Алтайский краевой кардиологический диспансер".

"Директор года – 2023. Алтайский край" / Фото: direktor-altai.ru