"Новая классика": кто на Алтае делает "Буратино", "Грушевый", "Тархун" без сахара

Компания "АкваМастер" производит большой ассортимент лимонадов на фруктозе

28 апреля 2023, 16:15, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLXLHMSG

Иллюстрация: ООО "Синеводье"

Скоро наступит лето и жара, а значит, и время для прохладительных напитков. С компанией "АкваМастер" освежиться можно не только вкусно, но и без лишних калорий. Как раз сейчас производитель ввёл новую линейку лимонадов "Новая классика". В них нет сахара, они созданы на новейших подсластителях с натуральной фруктозой.

О качестве продукта

При сегодняшнем уровне конкуренции производители заинтересованы предлагать качественный продукт. И лимонады "Новой классики" – отличный тому пример. В компании жёстко контролируют весь производственный цикл, начиная с добычи воды из природных источников и заканчивая разливом напитков в бутылки. И при этом придерживаются разумной ценовой политики, доступной для покупателей.

Кстати, "АкваМастер" производит и поставляет минеральную и питьевую воду, безалкогольные напитки ещё с 2001 года.

Что такое "Новая классика"

Линейка "Новая классика" представлена в таких популярных вкусах, как "Буратино", "Грушевый", "Тархун", "Лимонад" и "Экстра-ситро". У каждого из них яркий и любимый ещё с детства вкус. А за счёт использования сладких смесей на основе фруктозы содержание углеводов в напитках минимально, поэтому они доступны для людей, которые вынуждены ограничивать потребление сахара.

Современный дизайн бутылки обязательно понравится любителям яркого досуга. Наведите телефон на специальный QR*-код и вы узнаете много нового и полезного об этих напитках.

Иллюстрация: ООО "Синеводье"

*QR-код ("КуАр-код"), от англ. Quick Response code – код быстрого отклика.

ООО "Синеводье"

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