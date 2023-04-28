"Новая классика": кто на Алтае делает "Буратино", "Грушевый", "Тархун" без сахара
Компания "АкваМастер" производит большой ассортимент лимонадов на фруктозе
28 апреля 2023, 16:15, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLXLHMSG
Скоро наступит лето и жара, а значит, и время для прохладительных напитков. С компанией "АкваМастер" освежиться можно не только вкусно, но и без лишних калорий. Как раз сейчас производитель ввёл новую линейку лимонадов "Новая классика". В них нет сахара, они созданы на новейших подсластителях с натуральной фруктозой.
О качестве продукта
При сегодняшнем уровне конкуренции производители заинтересованы предлагать качественный продукт. И лимонады "Новой классики" – отличный тому пример. В компании жёстко контролируют весь производственный цикл, начиная с добычи воды из природных источников и заканчивая разливом напитков в бутылки. И при этом придерживаются разумной ценовой политики, доступной для покупателей.
Кстати, "АкваМастер" производит и поставляет минеральную и питьевую воду, безалкогольные напитки ещё с 2001 года.
Что такое "Новая классика"
Линейка "Новая классика" представлена в таких популярных вкусах, как "Буратино", "Грушевый", "Тархун", "Лимонад" и "Экстра-ситро". У каждого из них яркий и любимый ещё с детства вкус. А за счёт использования сладких смесей на основе фруктозы содержание углеводов в напитках минимально, поэтому они доступны для людей, которые вынуждены ограничивать потребление сахара.
Современный дизайн бутылки обязательно понравится любителям яркого досуга. Наведите телефон на специальный QR*-код и вы узнаете много нового и полезного об этих напитках.
*QR-код ("КуАр-код"), от англ. Quick Response code – код быстрого отклика.
ООО "Синеводье"
16:19:18 28-04-2023
Вот это класс! Блин, прям как в детство вернулся ))) Пару раз посмотрел ))) Буратино в дополненной реальности - прикольный! Просто мне вышел на клавиатуру, всё рассказал )))))) Я правильно понимаю, что на этикетку настоящей бутылки если наведешь, то тоже увидишь этот мультик? А где-то купить уже можно??? Не встречал пока на полках, буду искать.
16:46:34 28-04-2023
Lex (16:19:18 28-04-2023) Вот это класс! Блин, прям как в детство вернулся ))) Пару ра... Тебе можно и не наводить, у тебя мозг и так мультики смотрит.)))
19:27:00 28-04-2023
Гость (16:46:34 28-04-2023) Тебе можно и не наводить, у тебя мозг и так мультики смотрит... Везет) а у кого то с фантазией напутано или ее вообще нет, это намного печальнее)
16:39:11 28-04-2023
Звук идёт, а видео висит
17:55:48 28-04-2023
Гость (16:39:11 28-04-2023) Звук идёт, а видео висит... У меня работает все. На картинке, по крайней мере, на бутылке еще надо посмотреть.
16:43:59 28-04-2023
Вкусный лимонад, я пробовала.
16:46:59 28-04-2023
Это просто праздник какой-то.
16:53:38 28-04-2023
На "Буратино" написано газированный напиток.А недавно вышел безалкогольный сильногазированный напиток Cola Bochkari,что в переводе означает Кола Бочкари.Всё по международному стандарту.
17:54:26 28-04-2023
Гость (16:53:38 28-04-2023) На "Буратино" написано газированный напиток.А недавно вышел ... А дополненная реальность там есть? ))
19:20:56 28-04-2023
Гость (16:53:38 28-04-2023) На "Буратино" написано газированный напиток.А недавно вышел ... Читаем книгу, видим фигу, при чем здесь Бочкари. Одни через кьюаркод мультики мечтают увидеть, другие читают про Аквамастер слышат Бочкари.
19:25:52 28-04-2023
Прикольно) с разных телефонов смотрели, не виснет) но бутылочку я бы домой прикупила) А что будет если бутылку повернешь?
21:12:28 28-04-2023
Лиля (19:25:52 28-04-2023) Прикольно) с разных телефонов смотрели, не виснет) но бутыло... А вот и причина, купить и проверить!)