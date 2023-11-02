Новая страница в истории цифровой литературы: билайн перезапускает свой сервис книг

Теперь он доступен для всех пользователей России вне зависимости от мобильного оператора

02 ноября 2023, 11:45, ИА Амител erid: LatgBTGNV

Чтение / Фото: nensuria / freepik.com

Книги билайн объявляют перезапуск. В рамках стратегии по расширению доступа обновленный сервис стал открыт не только для клиентов билайна, но и для всех пользователей в России.

Книги билайн ­– это целый мир, где каждый найдет что-то для себя: от бизнес-литературы до фэнтези. Сервис предлагает широкий выбор жанров, профессиональную озвучку аудиокниг, а также функциональный плеер и удобный ридер с гибкими настройками для комфортного прослушивания и чтения книг.

Сервис предлагает разные варианты подписок, можно выбрать подходящий для себя тариф ­– книги, аудиокниги или полный доступ ко всему контенту. С прозрачной и доступной тарификацией от 12 рублей в день книги билайн предоставляют неограниченный доступ к тысячам произведений ­– они входят в подписку, в сервисе нет контента, доступ к которому предоставляют за отдельную плату.

Команда проекта активно работает над расширением библиотеки. Так, в сервисе уже доступна "Баллада о змеях и певчих птицах" Сьюзен Коллинз, автора "Голодных игр" ­– это возвращение в мир культовой трилогии, рассказывающее подлинную историю становления злодея и президента Панема ­– Кориолана Сноу. Роман экранизирован, и в скором времени ожидается мировая кинопремьера.

В честь перезапуска сервиса книги билайн дарят всем новым пользователям два месяца общей подписки на книги и аудиокниги. Также в поддержку проекта вышла лимитированная коллекция мерча, вдохновленная русской литературой, широкой и необъятной. Коллекция уже доступна на сайте компании.

"Рынок цифровых книг пережил значительные изменения за последний год, и это стало мощным стимулом для нас не просто обновить, но и масштабно перезапустить книги билайн. Наша цель ­– сделать любимые книги доступными для всех, вне зависимости от вашего мобильного оператора. Мы верим в то, что чтение объединяет людей по всему миру, стремимся найти интересные книги и сделать их доступнее для каждого, кто разделяет с нами страсть к новым знаниям и литературным открытиям", ­– прокомментировал директор по развитию нетелеком-продуктов и цифровых сервисов компании Иван Савкин. Фото: билайн

*CarPlay ("КарПлэй"); Android Auto ("Андроид Ауто"), Will​ ("Уилл").

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