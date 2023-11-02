Новая страница в истории цифровой литературы: билайн перезапускает свой сервис книг
Теперь он доступен для всех пользователей России вне зависимости от мобильного оператора
02 ноября 2023, 11:45, ИА Амител erid: LatgBTGNV
Книги билайн объявляют перезапуск. В рамках стратегии по расширению доступа обновленный сервис стал открыт не только для клиентов билайна, но и для всех пользователей в России.
Книги билайн – это целый мир, где каждый найдет что-то для себя: от бизнес-литературы до фэнтези. Сервис предлагает широкий выбор жанров, профессиональную озвучку аудиокниг, а также функциональный плеер и удобный ридер с гибкими настройками для комфортного прослушивания и чтения книг.
Сервис предлагает разные варианты подписок, можно выбрать подходящий для себя тариф – книги, аудиокниги или полный доступ ко всему контенту. С прозрачной и доступной тарификацией от 12 рублей в день книги билайн предоставляют неограниченный доступ к тысячам произведений – они входят в подписку, в сервисе нет контента, доступ к которому предоставляют за отдельную плату.
Команда проекта активно работает над расширением библиотеки. Так, в сервисе уже доступна "Баллада о змеях и певчих птицах" Сьюзен Коллинз, автора "Голодных игр" – это возвращение в мир культовой трилогии, рассказывающее подлинную историю становления злодея и президента Панема – Кориолана Сноу. Роман экранизирован, и в скором времени ожидается мировая кинопремьера.
В честь перезапуска сервиса книги билайн дарят всем новым пользователям два месяца общей подписки на книги и аудиокниги. Также в поддержку проекта вышла лимитированная коллекция мерча, вдохновленная русской литературой, широкой и необъятной. Коллекция уже доступна на сайте компании.
"Рынок цифровых книг пережил значительные изменения за последний год, и это стало мощным стимулом для нас не просто обновить, но и масштабно перезапустить книги билайн. Наша цель – сделать любимые книги доступными для всех, вне зависимости от вашего мобильного оператора. Мы верим в то, что чтение объединяет людей по всему миру, стремимся найти интересные книги и сделать их доступнее для каждого, кто разделяет с нами страсть к новым знаниям и литературным открытиям", – прокомментировал директор по развитию нетелеком-продуктов и цифровых сервисов компании Иван Савкин.
*CarPlay ("КарПлэй"); Android Auto ("Андроид Ауто"), Will ("Уилл").Реклама
Комментарии 0