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Новая волна мощных магнитных бурь обрушится на Землю совсем скоро

Колебания на Солнце продлятся пять дней

20 ноября 2023, 11:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Магнитную бурю класса G1 несколько дней подряд будут ощущать на себе метеозависимые. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН ожидают, что 22, 24 и 25 ноября уровень колебаний магнитосферы будет соответствовать уровню G1.

23 и 26 ноября уровень магнитной бури ослабнет, но при этом колебания на Солнце все еще сохранятся.

Во время магнитной бури рекомендуется чередовать работу и отдых, наладить режим сна и питания, чаще бывать на улице, пить больше воды, делать утреннюю гимнастику и принимать контрастный душ. Лучше не есть вредную и жареную пищу, отказаться от сладкого и кофесодержащих напитков. 

Также справиться с колебаниями магнитосферы поможет расслабляющая музыка.

магнитные бури

Комментарии 3

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Гость

15:25:29 20-11-2023

Хватит зомбировать магнитными бурями!

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Гость

13:06:35 21-11-2023

Гость (15:25:29 20-11-2023) Хватит зомбировать магнитными бурями!... Всему своё время...

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Стэн

16:43:58 20-11-2023

Даешь декарь без снега с зелеными листьями на деревьях.

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