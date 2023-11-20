Новая волна мощных магнитных бурь обрушится на Землю совсем скоро
Колебания на Солнце продлятся пять дней
20 ноября 2023, 11:32, ИА Амител
Магнитную бурю класса G1 несколько дней подряд будут ощущать на себе метеозависимые. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН ожидают, что 22, 24 и 25 ноября уровень колебаний магнитосферы будет соответствовать уровню G1.
23 и 26 ноября уровень магнитной бури ослабнет, но при этом колебания на Солнце все еще сохранятся.
Во время магнитной бури рекомендуется чередовать работу и отдых, наладить режим сна и питания, чаще бывать на улице, пить больше воды, делать утреннюю гимнастику и принимать контрастный душ. Лучше не есть вредную и жареную пищу, отказаться от сладкого и кофесодержащих напитков.
Также справиться с колебаниями магнитосферы поможет расслабляющая музыка.
15:25:29 20-11-2023
Хватит зомбировать магнитными бурями!
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Гость (15:25:29 20-11-2023) Хватит зомбировать магнитными бурями!... Всему своё время...
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