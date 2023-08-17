Сеть АЗС "Газпромнефть" развивает придорожную инфраструктуру в Алтайском крае

17 августа 2023, 15:29, ИА Амител LjN8KZLan

Фото новой заправочной станции предоставлено сетью АЗС "Газпромнефть"

В Бийске открыли новую заправочную станцию по пути на популярный туристический курорт Белокуриха. Она стала 15-м объектом сети АЗС "Газпромнефть" в наукограде.

Топливо и сервис

АЗС расположена на улице Дубильной, 8. Здесь представлен бензин АИ-95, АИ-92, высокотехнологичный G-Drive* 95, а также сезонное дизельное топливо производства нефтеперерабатывающих заводов "Газпром нефти". Для заправки коммерческого и грузового автотранспорта выделена скоростная колонка.

На АЗС работает магазин с широким ассортиментом товаров в дорогу, в том числе под собственными торговыми марками G-Drive и "АЗС "Газпромнефть", а также фирменное кафе G-Drive, где можно отдохнуть и вкусно перекусить. К оплате принимаются пластиковые и виртуальные бонусные карты программы лояльности "Нам по пути", топливные карты, доступна оплата с помощью Системы быстрых платежей.

Водители могут круглосуточно воспользоваться бесплатными дополнительными сервисами: помыть стекла и фары, подкачать шины.

Каждый шестой бургер, хот-дог или фирменный кофе участники программы лояльности "Нам по пути" могут получить в подарок. Присоединиться к ней, а также экономить время при оплате топлива и кофе на станциях сети, пользоваться другими цифровыми сервисами поможет мобильное приложение "АЗС Газпромнефть" для Android* и iOS*. Предложение действует до 31.12.2023.

Заправка с постоплатой

Заправочная станция работает по системе постоплаты, при которой клиенты самостоятельно или при помощи заправщиков сначала заправляют автомобили, а затем оплачивают топливо. Такой формат способствует ускорению обслуживания, сокращает время пребывания клиентов на АЗС и особенно востребован при заправке автомобиля до полного бака.

Для удобства водителей, заправляющихся самостоятельно, на колонках размещены пошаговые инструкции. При заправке до полного бака следует установить раздаточный кран в бак автомобиля и нажать рычаг – топливо зальется до отсечки. При заправке на определенную сумму или литраж необходимо отжать рычаг на нужной сумме или количестве. Оплата производится после завершения заправки и возвращения пистолета в колонку.

*G-Drive (Джи-Драйв); Android ("Андроид"); iOS ("АйОС").

ООО "Газпромнефть-Центр"

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