Новая зона комфорта. Как возрождается парк имени Ленина в Барнауле

В парке проходит первый этап благоустройства

05 июля 2024, 06:50, ИА Амител

Парк им. Ленина в июле 2024 года / Фото: amic.ru

В парке имени Ленина в Барнауле кипит работа. Подрядная организация – ООО "Виарум" – продолжает претворять в жизнь проект по его благоустройству. На первом этапе рабочие обустраивают освещение, устанавливают поребрики и формируют основания будущих пешеходных дорожек, в том числе на центральной аллее.

Помимо этого, ведутся работы по устройству наружного освещения вдоль будущих пешеходных дорожек.

В результате благоустройства в парке имени Ленина появятся удобные центральные пешеходные зоны, новое освещение, малые архитектурные формы, а также будут высажены деревья, разбиты цветники и газоны.

Напомним, в этом году в парке имени Ленина проходит первый этап благоустройства, работы ведутся в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Их стоимость составляет 49,5 млн рублей.

Внимание! В связи с проведением работ до 31 июля будет отключен участок линии наружного освещения: по нечетной стороне улицы Антона Петрова от дома № 223 до остановки общественного транспорта "Трактовая".

Как выглядит парк сейчас – смотрите в нашем небольшом фоторепортаже.