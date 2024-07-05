Новая зона комфорта. Как возрождается парк имени Ленина в Барнауле
В парке проходит первый этап благоустройства
05 июля 2024, 06:50, ИА Амител
В парке имени Ленина в Барнауле кипит работа. Подрядная организация – ООО "Виарум" – продолжает претворять в жизнь проект по его благоустройству. На первом этапе рабочие обустраивают освещение, устанавливают поребрики и формируют основания будущих пешеходных дорожек, в том числе на центральной аллее.
Помимо этого, ведутся работы по устройству наружного освещения вдоль будущих пешеходных дорожек.
В результате благоустройства в парке имени Ленина появятся удобные центральные пешеходные зоны, новое освещение, малые архитектурные формы, а также будут высажены деревья, разбиты цветники и газоны.
Напомним, в этом году в парке имени Ленина проходит первый этап благоустройства, работы ведутся в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Их стоимость составляет 49,5 млн рублей.
Внимание! В связи с проведением работ до 31 июля будет отключен участок линии наружного освещения: по нечетной стороне улицы Антона Петрова от дома № 223 до остановки общественного транспорта "Трактовая".
Как выглядит парк сейчас – смотрите в нашем небольшом фоторепортаже.
09:27:57 05-07-2024
а где соответствующая статуя вождя?
09:51:10 05-07-2024
Возрождается...а он там был?
10:00:55 05-07-2024
Юс (09:51:10 05-07-2024) Возрождается...а он там был?... Все равно - хорошо, как то прям радостнее за город становится…
14:26:05 05-07-2024
Гость (10:00:55 05-07-2024) Все равно - хорошо, как то прям радостнее за город становитс... А я и не сказал, что плохо. Просто возрождается то, что уже когда-то существовало. Парка, в прямом понимании, там не было никогда
11:55:08 05-07-2024
название оставьте это же! не меняйте!
скоро всё вернётся! и идеи Ленина вернутся!!! вот увидите.
14:07:08 05-07-2024
Гость (11:55:08 05-07-2024) название оставьте это же! не меняйте!скоро всё вернётся!... насчет Ленина не уверен, а вот Сталина - более вероятно.