Новый год к нам мчится. Расскажи о своей мечте Деду Морозу и она исполнится

Накануне 2023 года Дед Мороз готов исполнить желания читателей amic.ru. Каждый житель Барнаула может написать в редакцию письмо зимнему волшебнику и попросить исполнить заветную мечту. А добрые помощники Деда Мороза — партнёры amic.ru — постараются её исполнить.

Мы ждём писем от детей и взрослых — ведь даже самым большим и серьёзным дядям и тётям хочется хотя бы раз в год поверить в чудо. Главное условие: расскажите, что хорошего вы совершили в уходящем году, чем гордитесь особенно. А ещё — о тех, кто помогал вам в этом году, и кому бы вы хотели сказать спасибо.

Ну и помните, что у Деда Мороза хоть и волшебная фабрика, но производит она игрушки. А потому настоящий «Мерседес» или коттедж он вряд ли сможет вам подарить.

Куда писать письмо

Добрые волшебники ждут ваших писем на электронную почту konkurs@amitel.ru до 19 декабря 2022 года. Обязательно сделайте пометку, что это «Письмо Деду Морозу».

Объясните нам, почему именно ваша мечта должна исполниться. Авторы самых лучших посланий и получат подарки от Деда Мороза.

Кто в помощниках Деда Мороза:



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