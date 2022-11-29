Праздник зажигает огни. Как Барнаул начали украшать к Новому году
Первые украшения засветились на улицах краевой столицы
29 ноября 2022, 08:12
Фото: amic.ru
Главный зимний праздник неумолимо приближается. И чувствуется это не только по крепким морозам, сковавшим Алтайский край в последние дни. До старта официальной зимы в Барнауле начали устанавливать световые композиции. Теперь от ощущения Нового года точно уж никуда не деться.
Напомним, что барнаульские власти в этом году решили обойтись без крупных мероприятий. Но атмосфера праздника сохранится: в районах краевой столицы появятся снежные городки, гирлянды, праздничные баннеры, ледяные фигуры, ёлки, и даже «световые потолки» с прожекторами.
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