Праздник зажигает огни. Как Барнаул начали украшать к Новому году

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Главный зимний праздник неумолимо приближается. И чувствуется это не только по крепким морозам, сковавшим Алтайский край в последние дни. До старта официальной зимы в Барнауле начали устанавливать световые композиции. Теперь от ощущения Нового года точно уж никуда не деться.

Напомним, что барнаульские власти в этом году решили обойтись без крупных мероприятий. Но атмосфера праздника сохранится: в районах краевой столицы появятся снежные городки, гирлянды, праздничные баннеры, ледяные фигуры, ёлки, и даже «световые потолки» с прожекторами.

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Общество Сказочные фигуры и световые прожекторы. Как украсят Барнаул к Новому году?