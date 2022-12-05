В алтайских санаториях оказался самый дорогой отдых в Сибири на Новый год

Алтайский край оказался лидером цен на санаторный отдых на Новый год в Сибири. Согласно оценке сервиса «Санатории-России.рф», путёвка на три новогодних дня обойдётся в 14 520 рублей, пишет «Сибдепо».

Дешевле всего будет санаторный отдых в Кузбассе — 8 790 рублей. На втором месте идёт Томская область — 9 660 рублей. Закрывает тройку лидеров самых доступных для отдыха на Новый год Красноярский край — 9 690 рублей.

Отметим, что во всех случаях в цену включены проживание, питание и лечебные процедуры.