В алтайских санаториях оказался самый дорогой отдых в Сибири на Новый год

Дешевле всего будет санаторный отдых в Кузбассе — 8 790 рублей за три новогодних дня

5 декабря 2022, 22:27

Алтайский край оказался лидером цен на санаторный отдых на Новый год в Сибири. Согласно оценке сервиса «Санатории-России.рф», путёвка на три новогодних дня обойдётся в 14 520 рублей, пишет «Сибдепо».

Дешевле всего будет санаторный отдых в Кузбассе — 8 790 рублей. На втором месте идёт Томская область — 9 660 рублей. Закрывает тройку лидеров самых доступных для отдыха на Новый год Красноярский край — 9 690 рублей.

Отметим, что во всех случаях в цену включены проживание, питание и лечебные процедуры.

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