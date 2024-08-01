Новикова* и бывшего вице-президента ГПБ попросили арестовать за госизмену
Максимальное наказание по этой статье – до 20 лет лишения свободы
01 августа 2024, 20:35, ИА Амител
Следователи ходатайствовали об аресте трех мужчин по статье о госизмене (ст. 275 УК). Как сообщает РБК, сведения о двух обвиняемых совпадают с персональными данными бывшего адвоката и игрока "Что? Где? Когда?" Ильи Новикова* и бывшего вице-президента "Газпромбанка" (ГПБ) Игоря Волобуева*.
Максимальное наказание по этой статье – до 20 лет лишения свободы.
Напомним, что дело о госизмене в отношении Новикова* возбудили в октябре 2023 года. Основанием стал его отъезд на Украину и вступление в бригаду теробороны. Экс-адвоката ранее приговорили к восьми с половиной годам колонии по делу о "фейках о российской армии".
* Оба признаны иноагентами
06:57:37 02-08-2024
Ну какой адвокат обходится без фейков?Таких в природе нет. Но одно дело пудрить мозги судьям бестрепетно,без опаски,другое дело клепать,обносить армию государства в котором родился.Преднамеренная предательская клевета.20 лет лагерей по совокупности.
07:05:37 02-08-2024
"Натягивать сову на глобус" — это устойчивое сочетание (фразеологизм), которое используется в качестве глагольной группы.Оно означает публично делать выводы, которые, очевидно, не согласуются с исходными посылками." А ведь когда-то Новикову вручали в клубе сов.
07:12:30 02-08-2024
его отъезд на Украину и вступление в бригаду теробороны --- охренеть, как власовец. Это даже не русскоговорящий мобилизованный, которого поймали в Харькове и насильно притащили на фронт, это идейный бандеровец. Это вышка
07:13:37 02-08-2024
Этот Новиков пересказывал небылицы о Буче, специально срежиссированном мероприятии для очернения ВС РФ. То есть ему не только близка была хохлопропоганда, но и более того, он уехал из РФ как бы вы думали куда: правильно, в страну 404. Так мало того, он еще и вступил в бригаду теробороны, и взял в руки оружие, чтобы убивать солдат ВС РФ. Ну и кто он для нас после этого? Иуда и предатель, подлежащий уничтожению.
11:40:04 02-08-2024
Гость (07:13:37 02-08-2024) Этот Новиков пересказывал небылицы о Буче, специально срежис... Полностью согласен.Только вот брал ли он в руки оружие...Его инструмент-язык.Но как у Грибоедова: "Ах, злые языки страшнее пистолета! "