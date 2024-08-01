Новикова* и бывшего вице-президента ГПБ попросили арестовать за госизмену

Максимальное наказание по этой статье – до 20 лет лишения свободы

01 августа 2024, 20:35, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: pixabay.com

Следователи ходатайствовали об аресте трех мужчин по статье о госизмене (ст. 275 УК). Как сообщает РБК, сведения о двух обвиняемых совпадают с персональными данными бывшего адвоката и игрока "Что? Где? Когда?" Ильи Новикова* и бывшего вице-президента "Газпромбанка" (ГПБ) Игоря Волобуева*.

Максимальное наказание по этой статье – до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что дело о госизмене в отношении Новикова* возбудили в октябре 2023 года. Основанием стал его отъезд на Украину и вступление в бригаду теробороны. Экс-адвоката ранее приговорили к восьми с половиной годам колонии по делу о "фейках о российской армии".

* Оба признаны иноагентами