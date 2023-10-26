Новинки и классика. Где в Барнауле купить авто премиум-класса по выгодной цене?

Автоцентр "Олимп Моторс" предлагает три популярные модели премиум-сегмента

26 октября 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8K1z2a

Toyota Camry / Фото: "Олимп Моторс"

С чего начать выбор авто для покупки? Изучите различные модели, которые соответствуют бюджету, потребностям и образу жизни. Затем – технические характеристики выбранного авто, его безопасность, оснащение салона и т.д. Во время тест-драйва обратите внимание на то, как автомобиль управляется, проверьте его технические характеристики, безопасность, состояние салона и кузова. А можно ли сделать все это в одном месте и при помощи специалистов? Можно, в автосалоне "Олимп Моторс". Здесь большой выбор машин, отвечающих разным потребностям, в том числе и авто премиум-сегмента с оригинальным пробегом и чистой историей, которые прошли тщательную проверку на качество.

Параллельный импорт

Например, сейчас в "Олимп Моторс" есть интересная модель – Mitsubishi Pajero* 2020 года, которую привезли по параллельному импорту. Это значит, что вы получите автомобиль по более выгодной цене без потери в качестве. Приходите и убедитесь в его комфорте и надежности.

Mitsubishi Pajero / Фото: "Олимп Моторс"

Хорошая комплектация

Если вы ищете автомобиль, приковывающий взгляды и в хорошей комплектации, то стоит обратить внимание на Geely Monjaro* 2023 года. Эта модель отличается стильным дизайном и удобным салоном. Благодаря своим характеристикам она будет поводом для гордости и обеспечит комфортные поездки для всей семьи.

Geely Monjaro / Фото: "Олимп Моторс"

Проверенная классика

Если же вы предпочитаете более известные марки, то рассмотрите Toyota Camry* 2023 года. Она уже давно зарекомендовала себя, как надежный и комфортный автомобиль. Camry ­– понятный бренд, которому доверяют многие автолюбители.

В "Олимп Моторс" есть все условия для комфортной покупки: чистая история машин, кредит, трейд-ин. Команда опытных специалистов поможет подобрать авто, которое будет соответствовать вашим требованиям и пожеланиям, и даст грамотные рекомендации.

"Олимп Моторс" (ООО "Сибирьавтоцентр")

Адрес: Барнаул, Северный Власихинский проезд, 53

Тел.: (3852) 581-100

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00

Вотсап

Сайт*Mitsubishi Pajero ("Митсубиси Паджеро"); Geely Monjaro ("Джили Монджаро"); Toyota Camry ("Тойота Камри").

Банки-партнеры: ПАО "Росбанк", ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО Банк ВТБ, ПАО "Совкомбанк", АО "Азиатско-Тихоокеанский Банк", ПАО АКБ "Абсолют Банк", АО "Тинькофф Банк".

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