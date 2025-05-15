Новоалтайск онлайн. T2 улучшила качество 4G в городе за счет рефарминга

Теперь пользователи могут наслаждаться более быстрой загрузкой, просмотром видео и комфортным использованием Telegram и TikTok

15 мая 2025, 15:00, ИА Амител erid: 2W5zFK7JjNG

Базовая станция оператора / Фото: T2

T2 улучшила качество 4G*-покрытия в Новоалтайске за счет рефарминга (перераспределения частот). Это позволило увеличить пропускную способность сети. Благодаря модернизации скорость мобильного интернета стандарта 4G выросла примерно на 30% в среднем по городу.

Новые показатели интернета автоматически стали доступны всем абонентам T2 с поддержкой 4G. Особенно это сказалось на работе с "тяжелым" контентом – теперь пользователи могут быстрее загружать и отправлять большие файлы, а также смотреть видео в улучшенном качестве. Максимальная скорость подключения превысила отметку в 100 Мбит/с.

Жители Новоалтайска чаще всего пользуются приложениями Telegram* и TikTok*. После обновления сети использование сервисов стало еще комфортнее: ролики воспроизводятся без задержек, а сообщения отправляются почти мгновенно.

"Рефарминг повысил пропускную способность сети. Теперь еще больше клиентов могут одновременно пользоваться 4G-интернетом на высоких скоростях", – сказал директор филиала Т2 в Алтайском крае и Республике Алтай Роман Князев.По его словам, модернизация положительно повлияла на функцию VoLTE*, которая позволяет совершать голосовые звонки в сети 4G/LTE. Благодаря расширению полосы частот соединение между устройствами происходит быстрее, а речь собеседника слышно очень четко.

Ранее рефарминг T2 проводила в Барнауле, Славгороде, Яровом и некоторых других населенных пунктах. Сегодня зона улучшенного покрытия охватывает более половины жителей региона.

*T2 ("Тэ2"); 4G ("4Джи"); Telegram ("Телеграм"); TikTok ("ТикТок"); VoLTE ("ВоЭлТиИ")

T2

Реклама