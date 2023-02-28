Новое качество звонков и рост скорости 4G: как билайн улучшил связь в Барнауле

Это позволило клиентам использовать больше качественного контента

28 февраля 2023, 10:00, ИА Амител LatgBi2FP

Базовая станция билайн / Фото: билайн

Билайн подвёл итоги развития сети в 2022 году. Компания ускорила мобильный интернет с помощью рефарминга, улучшила качество передачи голоса благодаря технологии VolTE*, увеличила надёжность подключения к сети с помощью технологии VoWiFi**. Все эти работы выполнили и на территории Алтайского края.

Для ускорения интернета компания провела рефарминг в 32 регионах страны, расширив используемый частотный диапазон в сети 4G LTE. Эффект от этого можно сравнить с расширением проезжей части – вместо двухполосной дороги город получил скоростное трёхполосное шоссе, что увеличило скорость и комфорт их использования. Перераспределение частотного диапазона билайн в LTE 2100 МГц привело к росту скорости мобильного интернета в Барнауле и Алтайском крае в среднем на 20%. Теперь страницы загружаются быстрее, видео и музыка может воспроизводиться в высоком качестве, а звук и картинка во время видеосвязи и видеоконференций становятся чётче и надёжнее.

Для увеличения надёжности сети оператор запустил технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi). Она позволяет совершать и принимать голосовые вызовы, а также отправлять сообщения через сети Wi-Fi. И пользоваться связью можно даже в подвальных помещениях, на подземных парковках или на последних этажах высотных зданий. Технология запущена в 42 филиалах, в том числе в Барнауле.

Ещё одной технологией стала VoLTE (Voice over LTE) – голосовая связь нового поколения. Она обеспечивает высокое качество голоса и отсутствие помех на линии. И даёт возможность абоненту одновременно пользоваться мобильным интернетом и разговаривать по телефону. Билайн запустил эту технологию в 44 филиалах, в Барнауле она работает с весны 2022 года.

Кроме этого, компания продолжала точечно увеличивать покрытие и ёмкость сети благодаря строительству новых базовых станций: в 2022 году покрытие 4G билайн появилось вблизи Телецкого озера в урочище Талдушка. Технические специалисты билайн улучшили качество связи в Барнауле в районе жилого комплекса "Балтийская крепость", квартале 2037, в Мизюлинской роще и др. Также улучшения коснулись Бийска, Змеиногорска, Новоалтайска и Алейска.

Параллельно со строительством сети билайн прорабатывал и увеличение её надёжности и быстродействия. В частности, на территории Сибири и Дальнего Востока была внедрена система SON***, предназначенная для автоматизированной оптимизации сетей 2G, 3G, LTE и LTE Advanced. Такая система позволяет распределить ресурсы исходя из потребностей абонентов – SON использует статистические данные сети для выявления запросов клиентов и меняет параметры сети согласно их потребностям.

* Голос через LTE. Подробнее – на beeline.ru

** Голос через Wi-Fi. Подробнее – на beeline.ru

*** Self Optimized Networks – самооптимизирумая сеть.

ПАО "ВымпелКом"

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