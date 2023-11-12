Новое правило при посуточной сдаче квартир могут ввести в России
Сдавать жилье на короткий срок можно будет только с разрешения соседей
12 ноября 2023, 17:50, ИА Амител
В России работают над законопроектом, согласно которому сдавать квартиры посуточно можно будет только с разрешения соседей. Об этом сообщают "Известия".
Согласно документу, для того чтобы человек смог сдавать квартиру на короткий срок, ему нужно будет получить согласие не менее 75% жителей дома. Депутаты – авторы законопроекта считают, что это позволит соблюдать интересы соседей.
Гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко при этом назвал инициативу, по сути, запретной, поскольку собирать подписи с жильцов дома очень сложно. Эксперт считает, что из-за этого все больше арендодателей будут уходить в тень.
Выходом из ситуации, как считает специалист, может стать требование собирать согласие не с 75% жильцов, а с соседей по этажу.
19:08:33 12-11-2023
Может ещё согласие квартала или района?
19:33:06 12-11-2023
Кто это "раскачивает", опять извне?
20:23:11 12-11-2023
а чтоб бухать и музыку в 2 часа ночи слушать, не надо согласие соседей?
20:37:59 12-11-2023
Давно пора! Как и запретить размещение баз отдыха на соседних участках в деревнях, пока не позжигали эти торгашеские элементы!
22:25:27 12-11-2023
супер! противится этому может только тот, кто не живёт рядом с этими притоками для обдолбанных малолеток. но согласие всего дома это через чур, конечно, а вот подъезда- в самый раз.
23:04:18 12-11-2023
Элен без ребят (22:25:27 12-11-2023) супер! противится этому может только тот, кто не живёт рядом... через какой нафиг чур? :-) чересчур - это одно слово. Что касается данной новости, мы часто пользуемся возможностью снять квартиру в чужом городе посуточно. И да, мы - не обдолбанные малолетки, а вполне приличные люди. Так что ваш комментарий просто оскорбителен.
10:00:14 13-11-2023
Гость (23:04:18 12-11-2023) через какой нафиг чур? :-) чересчур - это одно слово. Что ка... То есть, слово "притоками" вместо "притонами" вас не смутило и не намекнуло на чертову Т9? Блещите умом до конца, чоуш.
12:36:06 13-11-2023
Гость (10:00:14 13-11-2023) Гость (23:04:18 12-11-2023) через какой нафиг чур? :-)... Вы-то явно не блещите умом :-)
12:37:36 13-11-2023
Гость (10:00:14 13-11-2023) Гость (23:04:18 12-11-2023) через какой нафиг чур? :-)... И только не говорите, что вместо "обдолбаных малолеток" вы хотели написать что-то приличное, но вам помешал Е9 =)
13:20:22 13-11-2023
Элен без ребят (22:25:27 12-11-2023) супер! противится этому может только тот, кто не живёт рядом... Ума палата. А в соседнем подъезде, через стену, пофиг? Тишь и благодать?
08:33:26 13-11-2023
Шли бы вы в сексуальном направлении, депутаты