Новое правило при посуточной сдаче квартир могут ввести в России

Сдавать жилье на короткий срок можно будет только с разрешения соседей

12 ноября 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В России работают над законопроектом, согласно которому сдавать квартиры посуточно можно будет только с разрешения соседей. Об этом сообщают "Известия".

Согласно документу, для того чтобы человек смог сдавать квартиру на короткий срок, ему нужно будет получить согласие не менее 75% жителей дома. Депутаты – авторы законопроекта считают, что это позволит соблюдать интересы соседей.

Гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко при этом назвал инициативу, по сути, запретной, поскольку собирать подписи с жильцов дома очень сложно. Эксперт считает, что из-за этого все больше арендодателей будут уходить в тень.

Выходом из ситуации, как считает специалист, может стать требование собирать согласие не с 75% жильцов, а с соседей по этажу.