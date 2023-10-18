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Новое правительство Алтайского края: кто есть кто. Инфографика amic.ru

Показываем, как выглядит большая часть команды губернатора, с которой он будет работать ближайшую пятилетку

18 октября 2023, 14:04, Анастасия Чебакова

Фото: altairegion22.ru
Фото: altairegion22.ru

Спустя месяц после выборов губернатор Алтайского края Виктор Томенко сформировал состав правительства на ближайшие пять лет. Правда, не полностью – по закону для формирования кабмина необходимо 2/3 от общего числа его членов.

Пока новых лиц в составе правительства нет – все назначенные чиновники работали с губернатором в предыдущую пятилетку. Как сообщают источники аmic.ru, изменений в команде не предвидится (по крайней мере, кардинальных).

Сейчас известны имена шести заместителей, семи министров и нескольких глав управлений. Всего назначено 22 человека. Свободными остаются кресла двух вице-премьеров, руководителей краевых Минфина, Минэкономразвития, Минздрава, Минприроды, Минпромэнерго и Минспорта. Почти всех их нужно согласовать в профильных федеральных ведомствах, поэтому процесс окончательного формирования правительства может затянуться на несколько месяцев.

По мере назначения чиновников мы их добавим в инфографику и опубликуем опять. А пока смотрите, как выглядит большая часть команды губернатора, с которой он будет работать ближайшую пятилетку. Отметим, что вице-премьеры курируют именно те министерства и управления, которые графически расположены под ними. Нажмите на картинку для ее увеличения.

Виктор Томенко чиновники отставки и назначения

Комментарии 11

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Гость

14:29:56 18-10-2023

Ну теперь счастливо заживём.

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ГостЪ

15:03:55 18-10-2023

Верните Зеленину в управление пищепрома! Не дайте отрасли загнуться

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Гость

16:51:39 18-10-2023

ГостЪ (15:03:55 18-10-2023) Верните Зеленину в управление пищепрома! Не дайте отрасли за... А её ещё не посадили разве ?

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Гость

08:57:54 19-10-2023

ГостЪ (15:03:55 18-10-2023) Верните Зеленину в управление пищепрома! Не дайте отрасли за... А ничё, что Большакова ещё в прошлый понедельник назначили на начальника Алтайпищепрома?

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Гость

16:48:50 18-10-2023

А вы друзья как не садитесь...

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Гость

06:56:14 19-10-2023

Почему у нас не сделают, как Омский губернатор? Зам и министр в одном лице . С министрами договор на один год.

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Гость

14:11:48 19-10-2023

как же мы счастливы, что живем на Алтае!!! постоянные обновления,инновации, выход в лидеры, развитие....развитие...дух захватывает от прорывных новостей, спасибо любимая партия!!! мы тебя не подведем!!!

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Дана

01:48:59 20-10-2023

Гость (14:11:48 19-10-2023) как же мы счастливы, что живем на Алтае!!! постоянные обновл... Издеваешься?

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Гость

18:10:47 20-10-2023

Дана (01:48:59 20-10-2023) Издеваешься?... а что не так? новости почитай....вроде там все позитивно...все понятно...благосостояние растет...если не нравится, то добро пожаловать в америки, где негров вешают

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...

09:01:37 21-10-2023

Да уж...

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Гость.

13:22:23 29-10-2023

Зарплаты и жизнь на выживание в дотационном ,а по сути самом бедным Алтайском крае. Счастья при виде этих господ не прибавляется

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