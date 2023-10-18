Показываем, как выглядит большая часть команды губернатора, с которой он будет работать ближайшую пятилетку

18 октября 2023, 14:04, Анастасия Чебакова

Фото: altairegion22.ru

Спустя месяц после выборов губернатор Алтайского края Виктор Томенко сформировал состав правительства на ближайшие пять лет. Правда, не полностью – по закону для формирования кабмина необходимо 2/3 от общего числа его членов.

Пока новых лиц в составе правительства нет – все назначенные чиновники работали с губернатором в предыдущую пятилетку. Как сообщают источники аmic.ru, изменений в команде не предвидится (по крайней мере, кардинальных).

Сейчас известны имена шести заместителей, семи министров и нескольких глав управлений. Всего назначено 22 человека. Свободными остаются кресла двух вице-премьеров, руководителей краевых Минфина, Минэкономразвития, Минздрава, Минприроды, Минпромэнерго и Минспорта. Почти всех их нужно согласовать в профильных федеральных ведомствах, поэтому процесс окончательного формирования правительства может затянуться на несколько месяцев.

По мере назначения чиновников мы их добавим в инфографику и опубликуем опять. А пока смотрите, как выглядит большая часть команды губернатора, с которой он будет работать ближайшую пятилетку. Отметим, что вице-премьеры курируют именно те министерства и управления, которые графически расположены под ними. Нажмите на картинку для ее увеличения.