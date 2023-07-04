Нового замруководителя назначили в алтайском следкоме
Должность получил полковник юстиции Артем Россоха
04 июля 2023, 13:39, ИА Амител
Фото: СК по Алтайскому краю
Новым заместителем руководителя алтайского следкома стал полковник юстиции Артем Россоха. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Он окончил Алтайский государственный университет. В декабре 2004 года был назначен на должность следователя прокуратуры города Белокурихи.
С 2007 года последовательно занимал различные должности, в том числе заместителя руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел и четвертого отдела по расследованию особо важных дел.
С 2018 года возглавлял отдел процессуального контроля следственного управления, контрольно-следственный отдел следственного управления.
14:37:57 04-07-2023
Судя по рассказу, не уработался
17:02:29 04-07-2023
А старого куда дели?
20:12:40 04-07-2023
А где служил? А что раскрыл?
22:09:49 04-07-2023
В Белокурихе служил и дела расследовал давольно таки успешно. С земли начинал.
05:05:28 05-07-2023
Патроны нужные подносил!
09:31:34 05-07-2023
Да вопрос то про службу в армии. Какая армия в Белокурихе?
19:13:27 06-07-2023
Всё просто. Ручной мальчик.