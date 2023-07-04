Нового замруководителя назначили в алтайском следкоме

Должность получил полковник юстиции Артем Россоха

04 июля 2023, 13:39, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

Новым заместителем руководителя алтайского следкома стал полковник юстиции Артем Россоха. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Он окончил Алтайский государственный университет. В декабре 2004 года был назначен на должность следователя прокуратуры города Белокурихи.

С 2007 года последовательно занимал различные должности, в том числе заместителя руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел и четвертого отдела по расследованию особо важных дел.

С 2018 года возглавлял отдел процессуального контроля следственного управления, контрольно-следственный отдел следственного управления.