НОВОСТИОбщество

Нового замруководителя назначили в алтайском следкоме

Должность получил полковник юстиции Артем Россоха

04 июля 2023, 13:39, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю
Фото: СК по Алтайскому краю

Новым заместителем руководителя алтайского следкома стал полковник юстиции Артем Россоха. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Он окончил Алтайский государственный университет. В  декабре 2004 года был назначен на должность следователя прокуратуры города Белокурихи.

С 2007 года последовательно занимал различные должности, в том числе заместителя руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел и четвертого отдела по расследованию особо важных дел.

С 2018 года возглавлял отдел процессуального контроля следственного управления, контрольно-следственный отдел следственного управления.

Алтайский край

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

14:37:57 04-07-2023

Судя по рассказу, не уработался

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:02:29 04-07-2023

А старого куда дели?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:12:40 04-07-2023

А где служил? А что раскрыл?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:09:49 04-07-2023

В Белокурихе служил и дела расследовал давольно таки успешно. С земли начинал.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:05:28 05-07-2023

Патроны нужные подносил!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:31:34 05-07-2023

Да вопрос то про службу в армии. Какая армия в Белокурихе?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:13:27 06-07-2023

Всё просто. Ручной мальчик.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров