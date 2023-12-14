Новогоднее чудо: уже совсем скоро новый Hyundai Solaris отдадут победителю

В ТВК "Гранд Арена" проходит розыгрыш, еще можно успеть принять участие

14 декабря 2023, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KLUfA

Иллюстрация: ТВК "Гранд Арена"

Верите в новогоднее чудо? А ведь оно может произойти именно с вами, если вы примете участие в розыгрыше, который проходит в ТВК "Гранд Арена". Его победитель получит новенький Hyundai Solaris* прямо в канун главного праздника года. Выиграть можно и другие классные подарки от партнеров. Вы еще успеваете испытать свою удачу, ведь чеки принимают по 15 декабря 2023 года.

Итак, правила участия

Вам нужно:

Совершить покупку в любом отделе ТВК "Гранд Арена" на сумму от 5000 руб. до 15 декабря 2023 года. Написать на чеке ФИО и действующий номер телефона. Опустить чек в специальный ящик, расположенный на первом этаже напротив центрального входа в ТВК. Обязательно присутствовать на мероприятии 16 декабря 2023 года в 13:00 по адресу Павловский тракт, 180.

Если вы положили чек в ящик для розыгрыша, а сами не пришли, увы, подарок вы не получите. И, конечно, чем больше чеков вы скинете в ящик, тем выше ваши шансы на выигрыш.

День икс

Праздничное мероприятие, где все узнают имя счастливчика, который получит автомобиль, а также имена других не менее удачливых участников, которые получат подарки от партнеров розыгрыша, состоится 16 декабря 2023 года в 13:00. Подробности можно узнать на сайте ТВК.

Партнеры розыгрыша

Торговая марка Holz Interior Doors* – это качественные межкомнатные двери от производителя, способные вмиг обновить интерьер.

Салон финской мебели hauska*. С финского языка слово hauska – "радостный", "позитивный", "приятный", "хороший", "интересный". Все эти эпитеты определяют общую идею бренда – мебель, которая приносит радость.

Malita* – фабрика мягкой мебели из Сибири.

Galaxy* и Aurora Home* – помогают выбрать идеальные столы и стулья для любого интерьера.

"Плинтус Холл" – специализированная сеть магазинов аксессуаров для напольных и стеновых покрытий.

"Империя пола и дверей" – сделает и ваш дом маленькой империей.

"Мега Мебель" – мягкая и корпусная мебель.

Компания "ЕвроСтиль". Натяжные потолки любой сложности. Мы делаем ваш дом уютнее.

Студия Дизайна & Мебели Flёur* – производство корпусной мебели высокого класса. Собственное профессиональное оборудование, экологически чистые материалы и современные комплектующие.

ТВК "Гранд Арена" (ООО "Неаполь"​)

Адрес: Павловский тракт, 180

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* Hyundai Solaris ("Хендай Солярис"); Holz Interior Doors ("Холз Интериор Дорс"); hauska ("хауска"); Malita ("Малита"); Galaxy ("Гэлакси"); Aurora Home ("Аврора Хом"); Flёur ("Флер")

** Сроки проведения розыгрыша с 01.12.2022 по 16.12.2023. Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. Партнер – "Автоцентр АНТ".

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