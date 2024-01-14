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Новогодний городок начали разбирать на площади Сахарова в Барнауле

Городок на Мало-Тобольской продолжит работать

14 января 2024, 16:55, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Коммунальщики в Барнауле приступили к разбору новогоднего городка на площади Сахарова. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"Дорожной службе предстоит разобрать искусственную хвою и демонтировать 12 ярусов металлоконструкций. В разобранном виде главный праздничный атрибут будет храниться на складе до следующего Нового года", – сказано в сообщении.

Отмечается, что нестабильные погодные условия могут помешать работникам завершить демонтаж городка в установленные сроки.

Новогодний городок на Мало-Тобольской продолжит работать для посетителей. 
 

Барнаул

Комментарии 3

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Гость

18:35:24 14-01-2024

Ура!!! Деньги освоены!!!!!!

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Гость

23:17:56 14-01-2024

Позорище полное. Кому нужна эта ёлка из ёршииков, без горок??? Даже Дед Мороз на паравозе отказался в Барнаул приезжать.

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Гость

12:58:20 15-01-2024

В этом году прям днище пробили, с Новогодним городком. И дело не в отсутствии снега, как могут возразить некоторые. Сделано "для галочки", воткнули елку, сделали лабиринт. На этом фантазия закончилась. У меня просьба к властям города, не надо делать "на отвали" за вполне приличные деньги, да еще перекрывать улицу города. Уж лучше совсем никак, чем так.

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