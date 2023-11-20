Новогодний стол в России за год подорожал почти на 10 процентов

Больше всего подорожали мандарины, курица и яйца

20 ноября 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: pxher.com

Новогодний стол в России за год подорожал на 9,17%. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на ассоциацию "Руспродсоюз".

Больше всего за год подорожали мандарины, курица и яйца. Новогодние блюда на семью из четырех человек обойдутся в среднем в 5,5 тысячи рублей.

Как заявил заместитель председателя правления ассоциации Дмитрий Леонов, в прошлом году за аналогичный стол нужно было отдавать пять тысяч рублей.

Стандартное новогоднее меню, по словам экспертов, включает в себя салаты оливье и селедка под шубой, горячее блюдо (зачастую курица) и бутерброды с красной икрой, сырные и колбасные нарезки.

При этом специалисты отметили, что есть некоторые продукты, которые, наоборот, подешевели. В их число попали сливочное масло, майонез и картофель.