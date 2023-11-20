Новогодний стол в России за год подорожал почти на 10 процентов
Больше всего подорожали мандарины, курица и яйца
20 ноября 2023, 14:01, ИА Амител
Новогодний стол в России за год подорожал на 9,17%. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на ассоциацию "Руспродсоюз".
Больше всего за год подорожали мандарины, курица и яйца. Новогодние блюда на семью из четырех человек обойдутся в среднем в 5,5 тысячи рублей.
Как заявил заместитель председателя правления ассоциации Дмитрий Леонов, в прошлом году за аналогичный стол нужно было отдавать пять тысяч рублей.
Стандартное новогоднее меню, по словам экспертов, включает в себя салаты оливье и селедка под шубой, горячее блюдо (зачастую курица) и бутерброды с красной икрой, сырные и колбасные нарезки.
При этом специалисты отметили, что есть некоторые продукты, которые, наоборот, подешевели. В их число попали сливочное масло, майонез и картофель.
14:22:17 20-11-2023
Как может подорожать новогодний стол на 10%, если яйца подорожали на 50%, мандарины на 100%. Или какие-то другие продукты имелись ввиду?
14:35:30 20-11-2023
Гость (14:22:17 20-11-2023) Как может подорожать новогодний стол на 10%, если яйца подор... Там очень сложные формулы расчетов которые включают в себя "относительные, реальные, удельные" и прочие термины у которых даже конкретных определений нет
15:08:14 20-11-2023
Гость (14:22:17 20-11-2023) Как может подорожать новогодний стол на 10%, если яйца подор... А крабы на 5% подешевели, вот в среднем и 10%.
14:27:05 20-11-2023
10? ну вы это чет занизили
14:33:18 20-11-2023
А не является ли это дискредитацией власти?Ведь согласно официальным данным инфляция ещё не перевалила за 7%
15:20:20 20-11-2023
Это смотря каким силосом питаться!
09:54:31 21-11-2023
Видимо кто работает в Руспродсоюзе имели двойки по математике! Или проплаченные подсчеты для успокоения населения перед выборами.