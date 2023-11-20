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Новогодний стол в России за год подорожал почти на 10 процентов

Больше всего подорожали мандарины, курица и яйца

20 ноября 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: pxher.com
Фото: pxher.com

Новогодний стол в России за год подорожал на 9,17%. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на ассоциацию "Руспродсоюз".

Больше всего за год подорожали мандарины, курица и яйца. Новогодние блюда на семью из четырех человек обойдутся в среднем в 5,5 тысячи рублей.

Как заявил заместитель председателя правления ассоциации Дмитрий Леонов, в прошлом году за аналогичный стол нужно было отдавать пять тысяч рублей.

Стандартное новогоднее меню, по словам экспертов, включает в себя салаты оливье и селедка под шубой, горячее блюдо (зачастую курица) и бутерброды с красной икрой, сырные и колбасные нарезки.

При этом специалисты отметили, что есть некоторые продукты, которые, наоборот, подешевели. В их число попали сливочное масло, майонез и картофель.

деньги Новый год
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Комментарии 7

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Гость

14:22:17 20-11-2023

Как может подорожать новогодний стол на 10%, если яйца подорожали на 50%, мандарины на 100%. Или какие-то другие продукты имелись ввиду?

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Гость

14:35:30 20-11-2023

Гость (14:22:17 20-11-2023) Как может подорожать новогодний стол на 10%, если яйца подор... Там очень сложные формулы расчетов которые включают в себя "относительные, реальные, удельные" и прочие термины у которых даже конкретных определений нет

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Гость

15:08:14 20-11-2023

Гость (14:22:17 20-11-2023) Как может подорожать новогодний стол на 10%, если яйца подор... А крабы на 5% подешевели, вот в среднем и 10%.

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Гость

14:27:05 20-11-2023

10? ну вы это чет занизили

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Гость

14:33:18 20-11-2023

А не является ли это дискредитацией власти?Ведь согласно официальным данным инфляция ещё не перевалила за 7%

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Гость

15:20:20 20-11-2023

Это смотря каким силосом питаться!

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Гостья

09:54:31 21-11-2023

Видимо кто работает в Руспродсоюзе имели двойки по математике! Или проплаченные подсчеты для успокоения населения перед выборами.

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