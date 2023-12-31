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Новогодняя метель. О погоде в Алтайском крае 31 декабря

Местами возможны очень сильные порывы ветра

31 декабря 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

31 декабря в Алтайском крае ожидаются метели и сильный ветер. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха по региону составит от -4 до +1 градуса. На большей части территории небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 12-17 м/с, местами порывы 18-23 м/с, по югу местами 25-28 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов. Умеренный снег, метель. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 12-17 м/с.

Алтайский край Погода

Комментарии 2

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Гость

06:24:04 31-12-2023

С наступающим!

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Элен без ребят

10:24:56 31-12-2023

никакая метель не собьет нас с пути в Новый Год! с наступающим! :)

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