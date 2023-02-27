Новорождённый умер в новосибирском роддоме

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего

27 февраля 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирске младенец умер в роддоме по неизвестным причинам, пишет "КП-Новосибирск".

О смерти новорождённого стало известно 26 февраля. Трагедия произошла в Первомайском районе города.

"Проводится доследственная проверка по факту смерти новорождённого в одном из родильных домов города Новосибирска", – рассказали в региональном СК.

Следователи назначили необходимые экспертизы и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новосибирске произошло несколько подобных случаев: сибирячка обвинила в смерти сына врачей роддома, где другой младенец упал на пол и ещё один захлебнулся.