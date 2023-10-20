Новосибирцы обвинили тренера по плаванию в избиении детей
Сама педагог говорит, что ничего подобного не было
20 октября 2023, 10:47, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жители Новосибирска обвинили тренера по плаванию в избиении детей. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
По словам горожанки, все произошло во время сборов в Туапсе, куда ездили ее дети. Женщина, ссылаясь на слова сыновей, говорит, что их наказывали побоями за баловство во время сон-часа. При этом насилие применяли члены семьи тренера.
Жительница Новосибирска отметила, что созвонилась с родителями других воспитанников и выяснила, что их дети также сталкивались с побоями.
Тренер же заявила, что ничего подобного не было. По словам педагога, она не понимает, почему начались все эти обсуждения.
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