Новосибирцы обвинили тренера по плаванию в избиении детей

Сама педагог говорит, что ничего подобного не было

20 октября 2023, 10:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жители Новосибирска обвинили тренера по плаванию в избиении детей. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

По словам горожанки, все произошло во время сборов в Туапсе, куда ездили ее дети. Женщина, ссылаясь на слова сыновей, говорит, что их наказывали побоями за баловство во время сон-часа. При этом насилие применяли члены семьи тренера.

Жительница Новосибирска отметила, что созвонилась с родителями других воспитанников и выяснила, что их дети также сталкивались с побоями.

Тренер же заявила, что ничего подобного не было. По словам педагога, она не понимает, почему начались все эти обсуждения.