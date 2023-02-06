Новосибирцы в феврале нашли на собаке живого клеща
Хозяева животного предупредили, что подцепили опасное членостиногое в городе
06 февраля 2023, 08:55, ИА Амител
Жители Новосибирска в феврале сделали очень неожиданную находку. В феврале на своей собаке они нашли клеща.
"1 февраля сняли одного с собаки. Ещё стоят морозы, сугробы и толщина снега не позволяют нам свободно передвигаться, а эти маленькие вредные существа уже тут как тут. И это в городе!" – рассказал горожанин в сообществе "АСТ-54".
Автор сообщения призвал людей быть внимательными и аккуратными.
В комментариях под постом разгорелись споры о правдивости опубликованного поста. Сразу несколько человек отметили, что также встречались с клещами зимой. Цепляли их в местах, где снег не покрывает растительность.
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