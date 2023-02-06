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Новосибирцы в феврале нашли на собаке живого клеща

Хозяева животного предупредили, что подцепили опасное членостиногое в городе

06 февраля 2023, 08:55, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Жители Новосибирска в феврале сделали очень неожиданную находку. В феврале на своей собаке они нашли клеща.

"1 февраля сняли одного с собаки. Ещё стоят морозы, сугробы и толщина снега не позволяют нам свободно передвигаться, а эти маленькие вредные существа уже тут как тут. И это в городе!" – рассказал горожанин в сообществе "АСТ-54".

Автор сообщения призвал людей быть внимательными и аккуратными.

В комментариях под постом разгорелись споры о правдивости опубликованного поста. Сразу несколько человек отметили, что также встречались с клещами зимой. Цепляли их в местах, где снег не покрывает растительность.

Комментарии 6

  • Наверное японцы вывели морозоустойчивого клеща.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Может, с осени прижился...
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Это возможно! Наша собака попала в тяжёлом состоянии в вет.клинику на стационарное лечение 3го февраля. Сданы все возможные анализы, диагноз пироплазмоз, переносчиком которого является клещ. Скрытый период 4-20 дней, т.е. заражение произошло в январе. Ёлку не ставили, живём в городской квартире, хлева нет, что бы подцепить от корма животным. Везде огромные сугробы и морозы. Вообще не понимаем как это могло случиться!?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Была статья, что клещи самые живучие. И вечная мерзлота им нипочем. Ролик был, где в качестве эксперимента клещей замачивали и стирали в машинке. А те все равно выживали.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Ну вот, от них и зимой покоя нет( будем иметь в виду.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Суровые сибирские клещи...
    06 февраля, Гость   Ответить
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