Новосибирец обвинил реабилитационный центр в издевательствах над ним

Его мать утверждает, что мужчине в действительности нужна была помощь — он страдает от алкоголизма

12 октября 2024, 17:20, ИА Амител

Стакан из под алкоголя / Фото: unsplash.com

Новосибирца насильно удерживали в реабилитационном центре и чуть ли не довели до смерти. Как сообщает "КП-Новосибирск", мужчина по имени Евгений утверждает, что почти три года назад его похитили и увезли под Колывань, а вернуться в родной Новосибирск он смог лишь через год. При этом его мать имеет другую версию произошедшего.

По словам Евгения, 19 ноября 2021 года в его дом вломились посторонние, которые увезли его в частный наркодиспансер. Отдала его туда собственная мать.

"Я инвалид, военный пенсионер, состою на учете в горбольнице. У меня стоят трубки через живот, по которым в ноги течет кровь, я был на грани жизни и смерти. В том реабилитационном центре якобы лечили от алкоголизма, но тогда я уже не пил. По закону ко мне вообще не имели права прикасаться. Нас там заставили подписать документы о добровольном нахождении. В тот момент там было 50 человек, инвалиды и пенсионеры. Нас загоняли в домик с деревянными нарами, с решетками на окнах, закрывали снаружи. В "классе" находились по 12-14 человек. За год и месяц меня довели до дистрофии", — заявил он.

Мужчина считает, что мать и тетя специально выселили его из квартиры, чтобы занять его жилплощадь и продать чужим людям. В качестве доказательств издевательств он приводит медсправку: там сказано, что при росте 188 см он стал весить 48 кг. Осмотр проходил в середине декабря 2022 года. Тогда же мужчина написал заявление в полицию.

"Там всем орудуют наркоманы. Телефоны, паспорта у нас забирали, хотя не имели права. Меня под угрозой жизни продержали на деревянных нарах буквально в плену — мне двигаться свободно надо, а не сидеть по 12 часов на диване под конвоем. Через живот у меня стоят трубки в ноги, по которым течёт кровь — так из-за этого кровь перестала идти", — сказал Евгений, отметив, что за месяц до похищения мать попросила его отписать долю на квартиру.

Мать Евгения, 80-летия Раиса Ивановна, поделилась другой версии. Она утверждает, что у мужчины давно проблемы с алкоголем. Женщина год не общается с сыном, но знает, что тот пытается привлечь к себе общественное внимание. Она призналась, что продала квартиру и отправила его в центр, однако недвижимость изначально была записана на нее.

"Знаете, как он инвалидность получил? Отморозил себе пальцы на руках! Потому что пьяный на морозе шастал. А в тот ноябрь он пришел ко мне пьяный, босиком в мороз, в руках — ботинки и брюки. Думала, что он и без ног останется. Другой бы на его месте задумался и слез бы с алкоголя уже, но нет, он все пьет и пьет. Я всю жизнь тащила его на своем горбу. Пошел такой дурной в отца: пьянствует с 16 лет, работать не может, знает только слово "Дай", — сказала пожилая женщина.

Она добавила, что Евгений действительно военный, при этом попал во флот, скрываясь от суда: дело завели из-за того, что он потерял 1 млн рублей, который ему дали в долг. Морское училище он не закончил, но отправился в свободное плавание. В армии он служил на Востоке, однако и там командир жаловался на него.

Несмотря на все проблемы, женщина все равно помогала сыну и надеялась, что он возьмет себя в руки. Она сменила ему по меньшей мере пять квартир, однако соседи продолжали жаловаться на поведение Евгения и собутыльников. Создать семью он не может: четыре раза сын был женат, но все браки распадались.

В наркодиспансере отказались предоставлять комментарии, как только корреспондент пояснила, насчет какого пациента звонит. После коллективного обращения в Следственный комитет действительно было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы. Но будут ли в нём виновные — пока непонятно.