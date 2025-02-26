Новосибирец судится с институтом, из которого его отчислили за жалобы на мат на занятиях

Бывший артист балета требует вернуть деньги за обучение и компенсировать моральный вред

26 февраля 2025, 20:56, ИА Амител

Фото: Татьяна Ельцова / предоставлено "КП-Новосибирск" Олегом Бондарчуком

Бывший артист балета Олег Бондарчук подал иск к новосибирскому институту психологии, откуда его отчислили за жалобы на использование мата на занятиях. Полный курс обучения стоил 340 тысяч рублей, экс-артист успел внести 61,5 тысячи, пишет "КП-Новосибирск".

Олег, более 20 лет проработавший солистом балета, решил пройти курс "Телесно-ориентированная психотерапия". На одном из семинаров участница начала рассказывать историю своей жизни, используя мат.

"Меня буквально тошнило это слушать. После ее выступления я сказал куратору группы: "Разве такое допустимо в институте?!" Она ответила: "Кому как", – поделился Олег.

На следующем занятии Олег попросил преподавателя обойтись без мата, но в ответ услышал: "Есть решение руководства, что мат будет, без изменений". После этого он написал в общий чат группы, напомнив, что мат является нарушением устава института. Однако одногруппники ответили насмешками, а преподаватель заявила, что нужно принимать людей как есть, в противном случае – "это ваша проблема".

Директор института также поддержал использование мата, назвав его "терапевтическим процессом". Однако Олег настаивал на том, что мат недопустим и является нарушением учебного процесса.

"На следующем занятии научрук института сказал, что у них устоявшиеся правила – позволять своим студентам "обнимашки" и мат. Что он будет защищать преподавателя, в котором я усомнился. В итоге я был отчислен без объяснения причин и без проведения обязательной комиссии", – рассказал он.

В декабре 2023 года мужчина направил жалобу в Министерство образования Новосибирской области. Тогда руководству института выдали предписание – не допускать мата на занятиях. Олег также подал иск в суд, требуя вернуть деньги за обучение и компенсацию морального вреда.

Юристы отмечают, что мат в образовательном процессе недопустим, если это не специальный курс для психологов или филологов, изучающих мат с научной точки зрения.

"Класс – это общественное место, и по закону матерное выступление этой девушки можно расценивать как мелкое хулиганство", – пояснила юрист Инесса Рябинина.

Тем временем юрист института психологии не намерена комментировать ситуацию до решения суда.