Новосибирец судится с институтом, из которого его отчислили за жалобы на мат на занятиях
Бывший артист балета требует вернуть деньги за обучение и компенсировать моральный вред
26 февраля 2025, 20:56, ИА Амител
Бывший артист балета Олег Бондарчук подал иск к новосибирскому институту психологии, откуда его отчислили за жалобы на использование мата на занятиях. Полный курс обучения стоил 340 тысяч рублей, экс-артист успел внести 61,5 тысячи, пишет "КП-Новосибирск".
Олег, более 20 лет проработавший солистом балета, решил пройти курс "Телесно-ориентированная психотерапия". На одном из семинаров участница начала рассказывать историю своей жизни, используя мат.
"Меня буквально тошнило это слушать. После ее выступления я сказал куратору группы: "Разве такое допустимо в институте?!" Она ответила: "Кому как", – поделился Олег.
На следующем занятии Олег попросил преподавателя обойтись без мата, но в ответ услышал: "Есть решение руководства, что мат будет, без изменений". После этого он написал в общий чат группы, напомнив, что мат является нарушением устава института. Однако одногруппники ответили насмешками, а преподаватель заявила, что нужно принимать людей как есть, в противном случае – "это ваша проблема".
Директор института также поддержал использование мата, назвав его "терапевтическим процессом". Однако Олег настаивал на том, что мат недопустим и является нарушением учебного процесса.
"На следующем занятии научрук института сказал, что у них устоявшиеся правила – позволять своим студентам "обнимашки" и мат. Что он будет защищать преподавателя, в котором я усомнился. В итоге я был отчислен без объяснения причин и без проведения обязательной комиссии", – рассказал он.
В декабре 2023 года мужчина направил жалобу в Министерство образования Новосибирской области. Тогда руководству института выдали предписание – не допускать мата на занятиях. Олег также подал иск в суд, требуя вернуть деньги за обучение и компенсацию морального вреда.
Юристы отмечают, что мат в образовательном процессе недопустим, если это не специальный курс для психологов или филологов, изучающих мат с научной точки зрения.
"Класс – это общественное место, и по закону матерное выступление этой девушки можно расценивать как мелкое хулиганство", – пояснила юрист Инесса Рябинина.
Тем временем юрист института психологии не намерена комментировать ситуацию до решения суда.
01:47:41 27-02-2025
какой обиженка судится из-за ерунды, ну если быдло по хорошему не понимает и своими орами мешает, сделаешь замечание так посылают, сделаешь противозаконное или на грани закона так бегут в полицию и в суд плакаться.
Еще бы судился за то что в общественном туалете пахнет ароматами человеческой жизнедеятельности.
Когда каждому надо сделать срочное грязное дело.
08:35:00 27-02-2025
Вообще-то матерков сегодня в нашей жизни очень много!
Хотелось бы что бы их было намного меньше, или не было вообще.
Как раньше.
Неужели когда начинают материться все подряд, это и есть развитие общества!?
Разве к этому нужно стремиться!?
09:38:56 27-02-2025
Гость (08:35:00 27-02-2025) Вообще-то матерков сегодня в нашей жизни очень много! Хо... ну и наказания соответственно. без этого никак.
устное предупреждение - сообщение в госуслуги - расстрел.