Новосибирск утопает в снегу. Синоптики о том, ждет ли Барнаул транспортный коллапс

Всю неделю Алтайский край будет находиться во власти Сибирского антициклона

30 января 2023, 12:28, ИА Амител

Фото: https://vk.com/act54

Из-за обильных снегопадов, которые не прекращаются в Новосибирске уже неделю, на дорогах в столице Сибири возник коллапс. Утром 30 января пробки достигли 9 баллов, машины массово застревают в снегу, а люди жалуются на отсутствие спецтехники в городе. Amic.ru узнал у синоптиков, ждать ли в Алтайском крае снегопада и транспортного коллапса, как у соседей.

"Серьёзных осадков, которые могли бы осложнить ситуацию на дорогах, как это произошло в соседнем Новосибирске, в ближайшие дни в Барнауле не предвидится. До конца недели регион будет находиться под влиянием малоподвижного Сибирского антициклона, с которым сохранится спокойная и умеренно морозная погода. В ночные и утренние часы возможен туман и изморозь, но осадков в большинстве дней этой недели не ожидается. Небольшой снег наиболее вероятен в конце дня 3 февраля и сутки 4 февраля", – рассказала amic.ru синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Преобладающие ночные температуры будут колебаться в диапазоне от -19 до -25 градусов, в южных районах чуть теплее: -12...-17 градусов. В дневные часы на большей части Алтайского края столбики термометров покажут отметки -10...-15 градусов, по югу – от -2 до -7.

Сильный снегопад, который начался в Новосибирске ещё 23 января, стал причиной большого количества аварий на дорогах. Обильные осадки в столице Сибири, по прогнозам Западно-Сибирского УГМС, завершатся только 1 февраля, пишет "АиФ-Новосибирск". А пока люди приходят друг другу на помощь. Так, автобус, который не смог проехать по заснеженным улицам, пришлось выталкивать пассажирам, пишет НГС.