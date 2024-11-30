Новосибирская компания выпустила цифровые финансовые активы на платформе Сбера

И за счет этого теперь расширяет номерной фонд турбазы на Алтае

30 ноября 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8K8ghP

Бизнес. Сотрудничество / Фото: rawpixel.com на freepik.com

Компания "Практичные двери" из Новосибирска выпустила цифровые финансовые активы (ЦФА) в рамках проекта по расширению номерного фонда туристической базы на территории Горного Алтая. Выпуск провели на платформе "Цифровые активы" Сбербанка.

ЦФА представлены в формате денежного требования с объемом прав, удостоверяемых одним ЦФА в 10 525 рублей. Приобретение при выпуске оценено в 10 000 рублей. В рамках размещения ЦФА компания намерена привлечь до 15 млн рублей.

"Бизнес в Сибири все чаще прибегает к ЦФА для решения самых разных бизнес-задач, используя для этого платформу "Цифровые активы". Сейчас Сбер может предоставить любой коммерческой организации инфраструктуру платформы, на которой компания может создать решение о выпуске ЦФА с применением реализованного в информационной системе шаблона смарт-контракта и организовать выпуск ЦФА", – прокомментировал заместитель управляющего Новосибирским отделением Сбера Никита Макаренко.

Так и по словам финансового директора компании "Практичные двери" Татьяны Басориной, этот новый инструмент поможет выйти на публичный рынок заимствований, а также привлекать финансирование для решения задач в более короткие сроки.

ПАО Сбербанк

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