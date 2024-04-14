Новосибирская область подала заявку на создание особой экономической зоны

Она разместится в Новосибирском и Коченевском районе

14 апреля 2024, 14:50, ИА Амител

Завод / Фото: pxhere.com/ru/photo/1292461

Новосибирская область подала заявку в Министерство экономического развития на создание первой особой экономической зоны. Об этом сообщили в пресс-службе региональной корпорации развития.

ОЭЗ разместится в Новосибирском и Коченевском районе, неподалеку от Промышленно-логистического парка. Ее площадь составит 406 гектаров, а стоимость – 1,5 миллиарда рублей.

Профинансируют строительство инфраструктуры за счет частных вложений управляющей компании – ООО "Северный парк развитие".