Новосибирская певица Пелагея споет гимн перед матчем Россия – Сербия

Организаторы хотели пригласить Полину Гагарину, но она отказалась

05 марта 2024, 17:03, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: pxhere. com

Стало известно, кто споет гимн России перед товарищеским матчем национальной команды со сборной Сербии. Об этом сообщает РИА Новости.

Изначально организаторы хотели пригласить Полину Гагарину, однако у нее на это время запланировано другое мероприятие.

Поиски альтернативы закончились, и петь гимн перед матчем будет Пелагея.

Напомним, что сборная России по футболу с 2022 года отстранена от международных соревнований и проводит только товарищеские матчи.

21 марта на стадионе имени Льва Яшина команда сыграет со сборной Сербии. Ранее сообщалось, что на встречу планируют пригласить первую ракетку мира, сербского теннисиста Новака Джоковича.