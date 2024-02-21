Новосибирская школьница исчезла при странных обстоятельствах

15-летняя девушка-подросток изменила прическу и ушла из дома

21 февраля 2024, 17:21, ИА Амител

Источник: "ЛизаАлерт Новосибирская область"

Школьница из Новосибирска пропала при странных обстоятельствах. Как сообщает Telegram-канал Shot, 15-летняя ученица частной школы изменила прическу в парикмахерской и ушла в маске в неизвестном направлении.

По информации канала, девочка ушла из дома в Заельцовском районе около пяти вечера в понедельник, 19 февраля. Перед этим она изменила прическу в салоне красоты. Спустя два часа ее заметили неподалеку от станции метро "Площадь имени Ленина", после чего след школьницы теряется.

Известно, что она живет с мамой и братом, из дома раньше не сбегала и на учете не состоит. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", школьницу ищут волонтеры и полицейские.