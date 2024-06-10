Новосибирские туристы извинились за осквернение перевала Кату-Ярык на Алтае

Теперь участникам группы приходят угрозы

10 июня 2024, 19:29, ИА Амител

Новосибирец помочился со скалы на Алтае / Фото: "КП-Новосибирск"

Новосибирские туристы, один из которых справил нужду на священный перевал Кату-Ярык в Республике Алтай, извинились за поступок своего товарища. Как сообщает "КП-Новосибирск", одной из участниц группы и другим людям приходят угрозы от пользователей из интернета.

Она признала, что "осквернять природу и культуру целого народа" – это не норма. Так же как и публикация подобных видео.

"Смех на видео – естественная эмоция, которую трудно контролировать и вовремя осознать. За это я приношу свои извинения", – сказала девушка.

Напомним, что кадры появились в Сети накануне. На них молодой человек справляет нужду на перевале Кату-Ярык. Управление МВД по Республике Алтай сообщило, что проводится проверка.