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Новосибирские туристы извинились за осквернение перевала Кату-Ярык на Алтае

Теперь участникам группы приходят угрозы

10 июня 2024, 19:29, ИА Амител

Новосибирец помочился со скалы на Алтае / Фото: "КП-Новосибирск"
Новосибирец помочился со скалы на Алтае / Фото: "КП-Новосибирск"

Новосибирские туристы, один из которых справил нужду на священный перевал Кату-Ярык в Республике Алтай, извинились за поступок своего товарища. Как сообщает "КП-Новосибирск", одной из участниц группы и другим людям приходят угрозы от пользователей из интернета.

Она признала, что "осквернять природу и культуру целого народа" – это не норма. Так же как и публикация подобных видео.

"Смех на видео – естественная эмоция, которую трудно контролировать и вовремя осознать. За это я приношу свои извинения", – сказала девушка.

Напомним, что кадры появились в Сети накануне. На них молодой человек справляет нужду на перевале Кату-Ярык. Управление МВД по Республике Алтай сообщило, что проводится проверка. 

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 18

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Гость

20:04:46 10-06-2024

Полупокеру болтышок отрубить. Ему плодится нельзя

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Гость

20:07:25 10-06-2024

Ребята-вы свиньи.

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Гость

20:15:20 10-06-2024

Жаль, что духи его за пюпитр вниз не дернули.

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Гость

20:53:10 10-06-2024

Естественная эмоция? Ну если вместо мозгов кисель, то для него может она и естественная. Люди совсем не дети, вроде из крупного города и не должны быть ущемлены интеллектуально, ведут себя как заурядное быдло и даже не понимают этого а лишь опасаются последствий.

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гость

21:05:50 10-06-2024

Осквернили ,ждите наказание вернётся бумерангом.
Хозяйка гор не оставляет без наказано абсолютно ни кого.

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Гость

22:03:37 10-06-2024

гость (21:05:50 10-06-2024) Осквернили ,ждите наказание вернётся бумерангом.Хозяйка ...
#мракобесие

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Гость

21:06:35 10-06-2024

Днища

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Гость

21:20:18 10-06-2024

А сортир построить на перевале слабо?

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Гость

22:11:55 10-06-2024

Гость (21:20:18 10-06-2024) А сортир построить на перевале слабо?... Он там есть, если что

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Мимопроходящий

09:04:47 11-06-2024

Гость (22:11:55 10-06-2024) Он там есть, если что... и не один..

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Гость

22:50:58 10-06-2024

Да, 54, как ездят, так и ведут себя, чего умного от них ждать...

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Гость

22:55:07 10-06-2024

Это им повезло что Греф мимо не проходил .

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Гость

07:23:59 11-06-2024

Я понимаю, что абсолютно неуместный и дурацкий поступок - вообще мысль помочиться с горы - это признак не взрослого человека, хотя на видео вроде бы уже не ребенок. Снимать зачем это было? Какую память они хотели запечатлеть? Ну ладно, но выкладывать в сеть зачем было???? Они хотели негатива - они его хапнули полной грудью. Но я также не понимаю всей оголтелости критиков, оторвать, скинуть с горы, вернется бумерангом…. Эй, остановитесь, вы же не звери. Этому поступку есть мера ответственности, установленная государством, это штраф, это даже не уголовка, не преступление, никого не убили, не покалечили, это административный проступок. Да, персонаж в ролике - дурачок, да, его спутники тоже придурошные, но у вас то почему злость рекой полилась? Вы как цепные псы…

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Гость

07:52:33 11-06-2024

священный перевал Кату-Ярык

В чём его святость?

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гость

09:24:39 11-06-2024

Гость (07:52:33 11-06-2024) священный перевал Кату-Ярык В чём его святость?... в тракторе, который поднимает недопривод наверх в плохую погоду

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Гость

09:31:02 11-06-2024

Видимо, у него цель: поставить метку во всех точках мира. Скунс.

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Гость

10:03:32 11-06-2024

Лично был участником такой сцены со своим приятелем. Докурив сигарку - он бросает бычок с перевала - со словами "Какая же красота!" То есть люди даже не понимают что они свиньи восхищенные. Стадия развития - австралопитеки.

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Гость

11:13:28 11-06-2024

В топку их никчемные извинения. они же не вылизали все что нагадили.
А возраст призывной? Отправьте их искупить вину, там из этих падалей мужиков сделают. А девчулю сети плести или иные полезные работы.

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