Новосибирские туристы извинились за осквернение перевала Кату-Ярык на Алтае
Теперь участникам группы приходят угрозы
10 июня 2024, 19:29, ИА Амител
Новосибирские туристы, один из которых справил нужду на священный перевал Кату-Ярык в Республике Алтай, извинились за поступок своего товарища. Как сообщает "КП-Новосибирск", одной из участниц группы и другим людям приходят угрозы от пользователей из интернета.
Она признала, что "осквернять природу и культуру целого народа" – это не норма. Так же как и публикация подобных видео.
"Смех на видео – естественная эмоция, которую трудно контролировать и вовремя осознать. За это я приношу свои извинения", – сказала девушка.
Напомним, что кадры появились в Сети накануне. На них молодой человек справляет нужду на перевале Кату-Ярык. Управление МВД по Республике Алтай сообщило, что проводится проверка.
20:04:46 10-06-2024
Полупокеру болтышок отрубить. Ему плодится нельзя
20:07:25 10-06-2024
Ребята-вы свиньи.
20:15:20 10-06-2024
Жаль, что духи его за пюпитр вниз не дернули.
20:53:10 10-06-2024
Естественная эмоция? Ну если вместо мозгов кисель, то для него может она и естественная. Люди совсем не дети, вроде из крупного города и не должны быть ущемлены интеллектуально, ведут себя как заурядное быдло и даже не понимают этого а лишь опасаются последствий.
21:05:50 10-06-2024
Осквернили ,ждите наказание вернётся бумерангом.
Хозяйка гор не оставляет без наказано абсолютно ни кого.
22:03:37 10-06-2024
гость (21:05:50 10-06-2024) Осквернили ,ждите наказание вернётся бумерангом.Хозяйка ...
#мракобесие
21:06:35 10-06-2024
Днища
21:20:18 10-06-2024
А сортир построить на перевале слабо?
22:11:55 10-06-2024
Гость (21:20:18 10-06-2024) А сортир построить на перевале слабо?... Он там есть, если что
09:04:47 11-06-2024
Гость (22:11:55 10-06-2024) Он там есть, если что... и не один..
22:50:58 10-06-2024
Да, 54, как ездят, так и ведут себя, чего умного от них ждать...
22:55:07 10-06-2024
Это им повезло что Греф мимо не проходил .
07:23:59 11-06-2024
Я понимаю, что абсолютно неуместный и дурацкий поступок - вообще мысль помочиться с горы - это признак не взрослого человека, хотя на видео вроде бы уже не ребенок. Снимать зачем это было? Какую память они хотели запечатлеть? Ну ладно, но выкладывать в сеть зачем было???? Они хотели негатива - они его хапнули полной грудью. Но я также не понимаю всей оголтелости критиков, оторвать, скинуть с горы, вернется бумерангом…. Эй, остановитесь, вы же не звери. Этому поступку есть мера ответственности, установленная государством, это штраф, это даже не уголовка, не преступление, никого не убили, не покалечили, это административный проступок. Да, персонаж в ролике - дурачок, да, его спутники тоже придурошные, но у вас то почему злость рекой полилась? Вы как цепные псы…
07:52:33 11-06-2024
священный перевал Кату-Ярык
В чём его святость?
09:24:39 11-06-2024
Гость (07:52:33 11-06-2024) священный перевал Кату-Ярык В чём его святость?... в тракторе, который поднимает недопривод наверх в плохую погоду
09:31:02 11-06-2024
Видимо, у него цель: поставить метку во всех точках мира. Скунс.
10:03:32 11-06-2024
Лично был участником такой сцены со своим приятелем. Докурив сигарку - он бросает бычок с перевала - со словами "Какая же красота!" То есть люди даже не понимают что они свиньи восхищенные. Стадия развития - австралопитеки.
11:13:28 11-06-2024
В топку их никчемные извинения. они же не вылизали все что нагадили.
А возраст призывной? Отправьте их искупить вину, там из этих падалей мужиков сделают. А девчулю сети плести или иные полезные работы.