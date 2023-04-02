Новосибирские учёные испугались обилия раков в Оби
По словам специалистов, подобное явление – аномалия
02 апреля 2023, 16:55, ИА Амител
Фото: "Инцидент Новосибирск"
Новосибирские рыбаки в конце марта обнаружили в акватории Оби множество раков. Находка привлекла внимание учёных.
Как сообщает VN.ru, специалисты признали подобное явление аномальным. Сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Елена Ядрёнкина рассказала о двух версиях подобного нашествия.
Первая – дефицит кислорода, который подтолкнул раков перейти ближе к поверхности. Вторая версия заключается в том, что раки скопились в месте массовой гибели рыбы.
18:44:22 02-04-2023
"Как сообщает VN.ru, специалисты признали подобное явление аномальным. Сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Елена Ядрёнкина рассказала о двух версиях подобного нашествия."
Ракообразные/членистоногие появились около 500 млн лет назад...в кембрии...а гомо сапиенс не помнит своей истории даже за 10 тыс.лет....Раки ржут над над этим институтом .....
22:02:13 02-04-2023
Побратимы гостя над историей еще сильнее измываются.
Обстоятельства оживления раков нужно выяснять, спасибо рыбакам за сообщение
08:20:57 03-04-2023
"Раки ржут над над этим институтом" - ну над тобой и ёжики ржут. Но это ведь не останавливает тебя от написания недомыслей.
10:03:01 03-04-2023
Так вот где они зимуют)