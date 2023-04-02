Новосибирские учёные испугались обилия раков в Оби

По словам специалистов, подобное явление – аномалия

02 апреля 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: "Инцидент Новосибирск"

Новосибирские рыбаки в конце марта обнаружили в акватории Оби множество раков. Находка привлекла внимание учёных.

Как сообщает VN.ru, специалисты признали подобное явление аномальным. Сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Елена Ядрёнкина рассказала о двух версиях подобного нашествия.

Первая – дефицит кислорода, который подтолкнул раков перейти ближе к поверхности. Вторая версия заключается в том, что раки скопились в месте массовой гибели рыбы.