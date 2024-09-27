НОВОСТИНаука и образование

Новосибирские ученые научили моль есть пластик

За некоторое время можно будет вывести насекомых, которые будут уничтожать больше отходов

27 сентября 2024, 13:02, ИА Амител

Пластик / Фото: unsplash.com
Пластик / Фото: unsplash.com

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) разработал технологию утилизации неперерабатываемого пластика с помощью селективной восковой моли. Как сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, 200 личинок моли за десять дней съедают 4 кг пластика, а продукты их жизнедеятельности можно использовать в медицине, косметологии, сельском хозяйстве, производстве БАДов и химических исследованиях.

Главная особенность проекта – создание линии насекомых, эффективнее перерабатывающих пластик, чем обычная восковая моль. Технология выведения поколения насекомых за пять генераций позволит создать эффективную линию для утилизации пластика.

Термический метод утилизации пластика в России является популярным из-за финансовой доступности и удобства, однако он выделяет вредные газы и токсичные вещества, загрязняющие атмосферу и способствующие парниковому эффекту.

Создание ферм насекомых – новый, экологичный и дешевый способ утилизации пластика. В природе восковая моль – вредитель пчел, она ест соты, мед и продукты жизнедеятельности пчел. Чтобы ей было удобно есть пластик, его измельчают. В корм для насекомых входят мед, кукурузная крупа, воск и другие продукты, способствующие перевариванию полимеров.

Ученые

Комментарии 10

Avatar Picture
Бдыщ..

13:25:36 27-09-2024

Это ж как надо заморить моль голодом чтоб пластик жрать начала...

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:04 27-09-2024

за зиму сожрут все окна пластиковые

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бугага

14:14:26 27-09-2024

Даже термиты не жрут пластик. Вы че там, гипермегамонстра вывели? Будет жрать машины, здания, потом на людей перейдет?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

15:07:43 27-09-2024

оружие на новых физических принципах.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:02:35 27-09-2024

Вам же написали "восковая моль" ! Пчеловоды знают что это такое, через селекцию сделают её более направленной на пластик. В медицине спиртовую настойку личинок восковой моли можно применять для лечения туберкулёза. В общем то ничего нового эти учёные не изобрели.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

19:23:42 27-09-2024

Гость (18:02:35 27-09-2024) Вам же написали "восковая моль" ! Пчеловоды знают что это та... А вдруг моль обретет разум и поработит человечество?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анастасия.

22:56:47 27-09-2024

Так. И куда теперь прятать пакет с пакетиками?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ольга

02:09:00 28-09-2024

Я её уже боюсь.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Константин

15:03:42 28-09-2024

Сообщение появилось через неделю после выставки в Москве, на которой и была представлена эта технология московским школьником, работающим над ней уже давно?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Константин

15:07:21 28-09-2024

Компания "Ем полимер", работает с 2023 года, неделю назад была на выставке в Москве. Похоже кто то из Новосибирска тоже там был.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров