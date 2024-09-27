Новосибирские ученые научили моль есть пластик
За некоторое время можно будет вывести насекомых, которые будут уничтожать больше отходов
27 сентября 2024, 13:02, ИА Амител
Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) разработал технологию утилизации неперерабатываемого пластика с помощью селективной восковой моли. Как сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, 200 личинок моли за десять дней съедают 4 кг пластика, а продукты их жизнедеятельности можно использовать в медицине, косметологии, сельском хозяйстве, производстве БАДов и химических исследованиях.
Главная особенность проекта – создание линии насекомых, эффективнее перерабатывающих пластик, чем обычная восковая моль. Технология выведения поколения насекомых за пять генераций позволит создать эффективную линию для утилизации пластика.
Термический метод утилизации пластика в России является популярным из-за финансовой доступности и удобства, однако он выделяет вредные газы и токсичные вещества, загрязняющие атмосферу и способствующие парниковому эффекту.
Создание ферм насекомых – новый, экологичный и дешевый способ утилизации пластика. В природе восковая моль – вредитель пчел, она ест соты, мед и продукты жизнедеятельности пчел. Чтобы ей было удобно есть пластик, его измельчают. В корм для насекомых входят мед, кукурузная крупа, воск и другие продукты, способствующие перевариванию полимеров.
13:25:36 27-09-2024
Это ж как надо заморить моль голодом чтоб пластик жрать начала...
14:04:04 27-09-2024
за зиму сожрут все окна пластиковые
14:14:26 27-09-2024
Даже термиты не жрут пластик. Вы че там, гипермегамонстра вывели? Будет жрать машины, здания, потом на людей перейдет?
15:07:43 27-09-2024
оружие на новых физических принципах.
18:02:35 27-09-2024
Вам же написали "восковая моль" ! Пчеловоды знают что это такое, через селекцию сделают её более направленной на пластик. В медицине спиртовую настойку личинок восковой моли можно применять для лечения туберкулёза. В общем то ничего нового эти учёные не изобрели.
19:23:42 27-09-2024
Гость (18:02:35 27-09-2024) Вам же написали "восковая моль" ! Пчеловоды знают что это та... А вдруг моль обретет разум и поработит человечество?
22:56:47 27-09-2024
Так. И куда теперь прятать пакет с пакетиками?
02:09:00 28-09-2024
Я её уже боюсь.
15:03:42 28-09-2024
Сообщение появилось через неделю после выставки в Москве, на которой и была представлена эта технология московским школьником, работающим над ней уже давно?
15:07:21 28-09-2024
Компания "Ем полимер", работает с 2023 года, неделю назад была на выставке в Москве. Похоже кто то из Новосибирска тоже там был.