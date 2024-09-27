Новосибирские ученые научили моль есть пластик

За некоторое время можно будет вывести насекомых, которые будут уничтожать больше отходов

27 сентября 2024, 13:02, ИА Амител

Пластик / Фото: unsplash.com

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) разработал технологию утилизации неперерабатываемого пластика с помощью селективной восковой моли. Как сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, 200 личинок моли за десять дней съедают 4 кг пластика, а продукты их жизнедеятельности можно использовать в медицине, косметологии, сельском хозяйстве, производстве БАДов и химических исследованиях.

Главная особенность проекта – создание линии насекомых, эффективнее перерабатывающих пластик, чем обычная восковая моль. Технология выведения поколения насекомых за пять генераций позволит создать эффективную линию для утилизации пластика.

Термический метод утилизации пластика в России является популярным из-за финансовой доступности и удобства, однако он выделяет вредные газы и токсичные вещества, загрязняющие атмосферу и способствующие парниковому эффекту.

Создание ферм насекомых – новый, экологичный и дешевый способ утилизации пластика. В природе восковая моль – вредитель пчел, она ест соты, мед и продукты жизнедеятельности пчел. Чтобы ей было удобно есть пластик, его измельчают. В корм для насекомых входят мед, кукурузная крупа, воск и другие продукты, способствующие перевариванию полимеров.