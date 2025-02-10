Новосибирские ветеринары спасли собаку, которая полтора месяца жила с игрушкой в желудке
Спустя месяц пациента выписали с хорошим аппетитом и массой тела 18,5 килограмма
10 февраля 2025, 17:30, ИА Амител
Ветеринары из Новосибирска спасли собаку редкой породы – китайский чунцин, или китайский бульдог. Из-за съеденной игрушки ее рвало около полутора месяцев. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
В ветклинику пес поступил весом 12,5 килограмма, что критически мало для его породы. По словам владельцев, собака больше месяца плохо себя чувствовала. Однако рацион у питомца был полностью натуральным: мясо, каша, курица и кости.
В процессе осмотра и проведения УЗИ ветеринары выяснили, что в желудке животного застряло инородное тело. Но понять, что именно мешало пищеварению, можно было только хирургическим путем. Хирурги провели собаке операцию, в ходе которой достали из ее желудка кусок игрушки. Это оказалась пластмассовая палка-грызунок. Внутри нее было отверстие, позволявшее частично проходить еде.
"Пациента выписали спустя месяц с хорошим аппетитом и массой тела 18,5 кг", – поделилась ветеринарный врач Анна Левченко.
17:54:17 10-02-2025
Китайская собачка китайская игрушка.. В России... На фига...
17:58:39 10-02-2025
- Посмотри в собаке!
- Что значит , посмотри в собаке?
- Ну открой её!
10:44:38 11-02-2025
полтора месяца животное рвет... спохватились... да надо было на вторые сутки бежать на УЗИ