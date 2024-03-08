Новосибирский хирург сделал фото сердца, возможно, вырезанного из плоти
Такой способ поздравления его подписчицы не оценили
08 марта 2024, 18:15, ИА Амител
Фотографии, опубликованные в социальных сетях хирурга
Пластический хирург из Новосибирска опубликовал фото сердца, вырезанного из плоти. Об этом сообщает НГС.
Рустам Курманбаев опубликовал в соцсетях снимок, на котором он позирует, держа в руках сердце, которое, судя по всему, вырезано из человеческой плоти. На фото обратила внимание одна из его пациенток.
"Я увидела это и мне стало как-то не по себе. Хотелось бы придать это огласке с целью общественного обсуждения этичности подобного поведения врача", – написала одна из горожанок, увидевшая фотографии врача.
Сам он пока не комментировал снимки и не говорил о том, из чего состоит сердце, опубликованное в его профиле.
18:26:56 08-03-2024
И вот опять: люди с плохим чувством юмора портят жизнь людям с хорошим чувством юмора (это всё потому что он черный?!).
18:32:55 08-03-2024
Давайте хейтить и увольнять! Потом лечиться к знахаркам в деревню.
20:15:55 08-03-2024
Гость (18:32:55 08-03-2024) Давайте хейтить и увольнять! Потом лечиться к знахаркам в де... как часто ты к пластическим хирургам обращался/лась? без них человечество не выживет?
18:44:30 08-03-2024
Клиника Мешалкина.
18:51:21 08-03-2024
Ку-ку. Хирургу на приём к психиатру. Ещё чего он вырежет? Может как Терминатор глаз себе вырежет и подарит своей пассии?
18:59:43 08-03-2024
по данным фото вообще на понятно... то ли это сердце, то ли плюшевая жопа...
20:03:14 08-03-2024
Порядочность должна быть, а у врача в особом случае, я понимаю профессиональную деформацию у врачей, но в данном случае, юмор совершенно неуместен. Очень надеюсь, что этому случаю коллеги врача дадут правильную оценку.
20:14:31 08-03-2024
судя по фото там сплошные курманбаевы...
22:25:33 08-03-2024
А как связан пластический хирург и сердце? Или он еще патологоанатомом подрабатывает..
00:48:48 10-03-2024
Гость (22:25:33 08-03-2024) А как связан пластический хирург и сердце? Или он еще патоло... Там кусок кожи с подкожной жировой клетчаткой. из этого вырезан фрагмент, формой с классичекой изображение сердца. Похоже, убирали лишнюю кожу с радикального похудевшего. Одно дело профессинальный юмор в узком кругу подобных специалистов с профессиональной деформацией (это нормально, в рамках специальностей в социуме специалистов любой профессии свой специфический юмор). Другое дело - зачем выставил в соцсеть. Это было явно ошибкой.
23:01:03 08-03-2024
Специалист однако
08:11:23 09-03-2024
Есть какие то базовые вещи на уровне правильно - не правильно. Так вот его фото это однозначно не правильно. Я понимаю их профессиональную деформацию в плане допустимого, они на это смотрят ежедневно. Но остальным гражданским это смотрится как переход границ. И не понимать этого - это надо дебилом быть. В своем кругу шути как вздумается, не надо это на общее выставлять.
09:23:02 09-03-2024
это не врач, а мясник, веселящийся над разделанной тушей.
куда исчезла врачебная этика?