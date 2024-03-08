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Новосибирский хирург сделал фото сердца, возможно, вырезанного из плоти

Такой способ поздравления его подписчицы не оценили

08 марта 2024, 18:15, ИА Амител

Фотографии, опубликованные в социальных сетях хирурга
Фотографии, опубликованные в социальных сетях хирурга

Пластический хирург из Новосибирска опубликовал фото сердца, вырезанного из плоти. Об этом сообщает НГС.

Рустам Курманбаев опубликовал в соцсетях снимок, на котором он позирует, держа в руках сердце, которое, судя по всему, вырезано из человеческой плоти. На фото обратила внимание одна из его пациенток.

"Я увидела это и мне стало как-то не по себе. Хотелось бы придать это огласке с целью общественного обсуждения этичности подобного поведения врача", – написала одна из горожанок, увидевшая фотографии врача.

Сам он пока не комментировал снимки и не говорил о том, из чего состоит сердце, опубликованное в его профиле.

соцсети

Комментарии 13

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Гость

18:26:56 08-03-2024

И вот опять: люди с плохим чувством юмора портят жизнь людям с хорошим чувством юмора (это всё потому что он черный?!).

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Гость

18:32:55 08-03-2024

Давайте хейтить и увольнять! Потом лечиться к знахаркам в деревню.

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Гость

20:15:55 08-03-2024

Гость (18:32:55 08-03-2024) Давайте хейтить и увольнять! Потом лечиться к знахаркам в де... как часто ты к пластическим хирургам обращался/лась? без них человечество не выживет?

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Гость

18:44:30 08-03-2024

Клиника Мешалкина.

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Гость

18:51:21 08-03-2024

Ку-ку. Хирургу на приём к психиатру. Ещё чего он вырежет? Может как Терминатор глаз себе вырежет и подарит своей пассии?

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Гость

18:59:43 08-03-2024

по данным фото вообще на понятно... то ли это сердце, то ли плюшевая жопа...

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Гость

20:03:14 08-03-2024

Порядочность должна быть, а у врача в особом случае, я понимаю профессиональную деформацию у врачей, но в данном случае, юмор совершенно неуместен. Очень надеюсь, что этому случаю коллеги врача дадут правильную оценку.

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Гость

20:14:31 08-03-2024

судя по фото там сплошные курманбаевы...

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Гость

22:25:33 08-03-2024

А как связан пластический хирург и сердце? Или он еще патологоанатомом подрабатывает..

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Гость

00:48:48 10-03-2024

Гость (22:25:33 08-03-2024) А как связан пластический хирург и сердце? Или он еще патоло... Там кусок кожи с подкожной жировой клетчаткой. из этого вырезан фрагмент, формой с классичекой изображение сердца. Похоже, убирали лишнюю кожу с радикального похудевшего. Одно дело профессинальный юмор в узком кругу подобных специалистов с профессиональной деформацией (это нормально, в рамках специальностей в социуме специалистов любой профессии свой специфический юмор). Другое дело - зачем выставил в соцсеть. Это было явно ошибкой.

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Жора

23:01:03 08-03-2024

Специалист однако

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Гость

08:11:23 09-03-2024

Есть какие то базовые вещи на уровне правильно - не правильно. Так вот его фото это однозначно не правильно. Я понимаю их профессиональную деформацию в плане допустимого, они на это смотрят ежедневно. Но остальным гражданским это смотрится как переход границ. И не понимать этого - это надо дебилом быть. В своем кругу шути как вздумается, не надо это на общее выставлять.

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Элен без ребят

09:23:02 09-03-2024

это не врач, а мясник, веселящийся над разделанной тушей.
куда исчезла врачебная этика?

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