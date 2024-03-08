Новосибирский хирург сделал фото сердца, возможно, вырезанного из плоти

Такой способ поздравления его подписчицы не оценили

08 марта 2024, 18:15, ИА Амител

Фотографии, опубликованные в социальных сетях хирурга

Пластический хирург из Новосибирска опубликовал фото сердца, вырезанного из плоти. Об этом сообщает НГС.

Рустам Курманбаев опубликовал в соцсетях снимок, на котором он позирует, держа в руках сердце, которое, судя по всему, вырезано из человеческой плоти. На фото обратила внимание одна из его пациенток.

"Я увидела это и мне стало как-то не по себе. Хотелось бы придать это огласке с целью общественного обсуждения этичности подобного поведения врача", – написала одна из горожанок, увидевшая фотографии врача.

Сам он пока не комментировал снимки и не говорил о том, из чего состоит сердце, опубликованное в его профиле.