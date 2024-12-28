Новосибирский школьник заработал больше полумиллиона, играя на улице на аккордеоне

Средства пошли на новый инструмент, о котором 14-летний Ваня даже не мечтал

28 декабря 2024, 17:33, ИА Амител

14-летний Иван Гузенко из Новосибирска за месяц сумел накопить на свою мечту – новый аккордеон почти за 560 тысяч рублей. Как сообщает "КП-Новосибирск", парень играл в переходах в желании обновить свой инструмент и одерживать победы на конкурсах.

Иван учится в седьмом классе обычной общеобразовательной школы и уже шесть лет посещает музыкальную школу № 22. С шести лет играет на аккордеоне. Первый инструмент родители подарили ему на Новый год: конечно, не новый, а подержанный. Он долго служил мальчику, но вот чисто играть на нем не получалось – за несколько лет он износился, пришлось его даже перематывать скотчем. Для выступлений на сцене уже выглядел непрезентабельно. И на последнем конкурсе из-за дефектов аккордеона Иван не смог завоевать первое место – получил только грамоту об участии. Было обидно.

Преподавательница поддержала школьника, рассказав, что в детстве ей родители тоже не хотели покупать дорогой инструмент, и она заработала на него сама, выступлениями на улице. Хороший аккордеон, вроде "Юпитера", стоит около 350 тысяч рублей. Накопить такую сумму под силу не каждому, а родители Вани много не зарабатывают.

Можно было взять инструмент в кредит – родители и собирались так сделать, но Ваня решил им помогать. Тем более как раз начались летние каникулы. Этим летом он дал свои первые сольные концерты в переходе в метро и на Михайловской набережной. Начинал Иван днем около четырех часов, а заканчивал под вечер. Рядом дежурила его мама. Мальчик играл советские мелодии из 80-х, некоторые люди подпевали и просили сыграть их любимую песню.

Уже в свой первый вечер Ваня заработал 15 тысяч рублей, а за три выступления – под 70 тысяч. Окупился не только талант, но и "раскрутка": парня снимали на видео и выкладывали в соцсети. В результате деньги ему перечисляли даже в выходные. Результат превзошел все ожидания.

"Мы купили аккордеон "Акко", стоит 560 тысяч рублей, б/у, 2009 года выпуска. А новый стоит 1 200 000 рублей. Теперь мечта – накопить на такой новенький. Моя цель на будущее – поступить в академию имени Гнесиных в Москве по классу "Аккордеон" и в дальнейшем стать значимым для общества музыкантом", – сказал Гузенко.

Свой старый аккордеон парень отдал в музыкальную школу. Кстати, недавно он сыграл на новом аккордеоне перед десятитысячным стадионом на игре ХК "Сибирь".