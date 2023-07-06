Новосибирский турист забил до смерти жену на алтайской турбазе
45-летнему мужчине уже предъявили обвинение
06 июля 2023, 11:20, ИА Амител
В Республике Алтай новосибирский турист до смерти избил жену на турбазе, сообщает "КП-Новосибирск" со ссылкой на региональный Следком.
Инцидент случился вечером 3 июля в селе Усть-Лебедь Турочакского района во время застолья, в котором было две супружеских пары. Мужчина приревновал жену к приятелю и нанес ей множество ударов по телу и голове. В итоге она скончалась на месте от разрыва внутренних органов и сильного кровотечения.
45-летнему туристу предъявили обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Он признал вину и ожидает суда.
У пары остались двое детей: взрослый сын и 10-летняя дочь. Девочка сейчас у родственников.
11:22:38 06-07-2023
А где был друг?
11:34:48 06-07-2023
Гость (11:22:38 06-07-2023) А где был друг?... как вариант - спал. 2 вариант - если друг оказался вдруг...
11:39:44 06-07-2023
А почему не на друге злость свою выместил, кто к кому приставал?
12:50:07 06-07-2023
Гость (11:39:44 06-07-2023) А почему не на друге злость свою выместил, кто к кому приста... Так друг может и сдачи дать.
11:41:35 06-07-2023
нечего с приятелями бухать. Бухие опасные люди
11:48:34 06-07-2023
а почему дру свою не заюил? было бы 1:1 . ничья
11:49:50 06-07-2023
А там же весь "отдых" построен на выпивоне. Без этого вообще никак и нигде. Потому что скукотища - жуткая!
12:51:32 06-07-2023
Гость (11:49:50 06-07-2023) А там же весь "отдых" построен на выпивоне. Без этого вообще... Дуракам везде скучно.
12:51:45 06-07-2023
Гость (11:49:50 06-07-2023) А там же весь "отдых" построен на выпивоне. Без этого вообще... Так не приезжайте, что вам дома то не бухается? В Сочи поезжайте, там вообще одни трезвенники. Достала эта быдлота, которая кроме как набухавшись и включив свою тупую музыку, не знает как отдыхать
11:52:39 06-07-2023
Водка (спиртное) - ЗЛО!!!
13:19:43 06-07-2023
Гость (11:52:39 06-07-2023) Водка (спиртное) - ЗЛО!!!... Синька ЗЛО, водка - норм!)))
13:04:53 06-07-2023
Это где так все устали , что отдыхать едут ? Тяжелее кружки с кофеем на работе не поднимают , а все устали....
13:14:35 06-07-2023
гость (13:04:53 06-07-2023) Это где так все устали , что отдыхать едут ? Тяжелее кружки ... А ты попробуй поработай, может и дойдет что до тебя.
13:09:22 06-07-2023
Стоили переться из Нска,чтобы только побухать?
13:13:59 06-07-2023
Гость (12:51:45 06-07-2023) Так не приезжайте, что вам дома то не бухается? В Сочи поезж... Так у них в голове пусто, вот и не знают как себя развлечь, кроме нажраться, врубить музыку погромче (видимо, чтобы хоть звуками пустую свою башку наполнить), да драку устроить.
13:14:41 06-07-2023
Ну какой турист? просто " отдыхающий" выехали в горы на пару дней прибухнуть