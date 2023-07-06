Новосибирский турист забил до смерти жену на алтайской турбазе

45-летнему мужчине уже предъявили обвинение

06 июля 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

​В Республике Алтай новосибирский турист до смерти избил жену на турбазе, сообщает "КП-Новосибирск" со ссылкой на региональный Следком.

Инцидент случился вечером 3 июля в селе Усть-Лебедь Турочакского района во время застолья, в котором было две супружеских пары. Мужчина приревновал жену к приятелю и нанес ей множество ударов по телу и голове. В итоге она скончалась на месте от разрыва внутренних органов и сильного кровотечения.

45-летнему туристу предъявили обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Он признал вину и ожидает суда.

У пары остались двое детей: взрослый сын и 10-летняя дочь. Девочка сейчас у родственников.