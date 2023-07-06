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Новосибирский турист забил до смерти жену на алтайской турбазе

45-летнему мужчине уже предъявили обвинение

06 июля 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

​В Республике Алтай новосибирский турист до смерти избил жену на турбазе, сообщает "КП-Новосибирск" со ссылкой на региональный Следком.

Инцидент случился вечером 3 июля в селе Усть-Лебедь Турочакского района во время застолья, в котором было две супружеских пары. Мужчина приревновал жену к приятелю и нанес ей множество ударов по телу и голове. В итоге она скончалась на месте от разрыва внутренних органов и сильного кровотечения.

45-летнему туристу предъявили обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Он признал вину и ожидает суда. 

У пары остались двое детей: взрослый сын и 10-летняя дочь. Девочка сейчас у родственников.

Происшествия Республика Алтай

Комментарии 16

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Гость

11:22:38 06-07-2023

А где был друг?

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Гость

11:34:48 06-07-2023

Гость (11:22:38 06-07-2023) А где был друг?... как вариант - спал. 2 вариант - если друг оказался вдруг...

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Гость

11:39:44 06-07-2023

А почему не на друге злость свою выместил, кто к кому приставал?

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Гость

12:50:07 06-07-2023

Гость (11:39:44 06-07-2023) А почему не на друге злость свою выместил, кто к кому приста... Так друг может и сдачи дать.

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гость

11:41:35 06-07-2023

нечего с приятелями бухать. Бухие опасные люди

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Гость

11:48:34 06-07-2023

а почему дру свою не заюил? было бы 1:1 . ничья

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Гость

11:49:50 06-07-2023

А там же весь "отдых" построен на выпивоне. Без этого вообще никак и нигде. Потому что скукотища - жуткая!

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Гость

12:51:32 06-07-2023

Гость (11:49:50 06-07-2023) А там же весь "отдых" построен на выпивоне. Без этого вообще... Дуракам везде скучно.

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Гость

12:51:45 06-07-2023

Гость (11:49:50 06-07-2023) А там же весь "отдых" построен на выпивоне. Без этого вообще... Так не приезжайте, что вам дома то не бухается? В Сочи поезжайте, там вообще одни трезвенники. Достала эта быдлота, которая кроме как набухавшись и включив свою тупую музыку, не знает как отдыхать

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Гость

11:52:39 06-07-2023

Водка (спиртное) - ЗЛО!!!

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Гость

13:19:43 06-07-2023

Гость (11:52:39 06-07-2023) Водка (спиртное) - ЗЛО!!!... Синька ЗЛО, водка - норм!)))

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гость

13:04:53 06-07-2023

Это где так все устали , что отдыхать едут ? Тяжелее кружки с кофеем на работе не поднимают , а все устали....

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Гость

13:14:35 06-07-2023

гость (13:04:53 06-07-2023) Это где так все устали , что отдыхать едут ? Тяжелее кружки ... А ты попробуй поработай, может и дойдет что до тебя.

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Бомж

13:09:22 06-07-2023

Стоили переться из Нска,чтобы только побухать?

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Гость

13:13:59 06-07-2023

Гость (12:51:45 06-07-2023) Так не приезжайте, что вам дома то не бухается? В Сочи поезж... Так у них в голове пусто, вот и не знают как себя развлечь, кроме нажраться, врубить музыку погромче (видимо, чтобы хоть звуками пустую свою башку наполнить), да драку устроить.

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Гость

13:14:41 06-07-2023

Ну какой турист? просто " отдыхающий" выехали в горы на пару дней прибухнуть

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