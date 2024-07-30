Новосибирский участковый объяснил, почему не возбудил дело на убийцу девочки

Мать убитой 17-летней девушки трижды жаловалась на ухажера дочери в полицию, однако каждый раз получала отказ в возбуждении дела

30 июля 2024, 18:03, ИА Амител

Участковый трижды закрывал дела в отношении мигранта / Фото: "КП-Новосибирск"

В Советском районном суде Новосибирска идет разбирательство по делу бывшего участкового отдела полиции , 10 Анатолия Саушкина. По версии следователей, он должным образом не отреагировал на заявления матери 17-летней девушки, которую летом 2022 года зарезал 27-летний мигрант Хушнуд Хамроев, сообщает "КП-Новосибирск".

Напомним, что девушка встречалась с приезжим, а когда решила расстаться, то он подкараулил ее и убил на глазах свидетелей. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Виновным молодого человека признали не только в кровавой расправе, но и угрозах убийством, истязании, а также половом сношении со школьницей.

После преступления правоохранители присмотрелись к работе Саушкина. По данным следствия, мать погибшей трижды жаловалась на навязчивого ухажера несовершеннолетней дочери в органы, однако каждый раз получала отказ в возбуждении дела.

"Жаловалась на словесные высказывания угроз в адрес дочери. В рамках проверки я опросил всех лиц, кого было необходимо, и принял законное решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Также со мной согласились начальник участковых и заместитель начальника отдела полиции. Впоследствии прокуратура трижды признавала мои действия законными и утвердила данные постановления", – рассказал полицейский журналистам.

Он добавил, что опрашивал самого Хушнуда и выносил ему предостережения. Молодой человек утверждал, что угроз не было, а свидетели не подтверждали их наличие. Кроме того, мать девочки обращалась с заявлениями не сразу. После первого обращения Саушкин предлагал приехать, чтобы опросить дочку, однако тогда женщина сказала, что у них уже "все нормально".

После резонанса из-за убийства школьницы руководство объявило участковому выговор, а следователи возбудили дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" (ч. 2 ст. 293 УК РФ). В первый раз производство по делу прекратили, однако через несколько месяцев снова возбудили. Майору пришлось уйти на пенсию.

"Я считаю, что я не мог предотвратить это убийство. Что ему там в голову взбрело?! Когда я с ним общался, он был нормальный, адекватный!" – заявил бывший полицейский.

Защита Саушкина собирается добиться оправдания мужчины. Адвокат Мария Мамонтова утверждает, что административный участок с адресами по улице Лесосечной вообще им не обслуживался, однако на это внимание орган предварительного следствия не обратил.

Сейчас в суде продолжают изучать письменные материалы. На последнем заседании огласили и характеристику руководства Советского районного отдела МВД на бывшего участкового. В ней указывается, что Саушкин зарекомендовал себя добросовестным, исполнительным, грамотным, трудолюбивым сотрудником.

Чтобы разобраться, имела ли место в действиях должностного лица халатность, сторонам понадобится еще несколько заседаний. На следующем планируют допросить мать убитой мигрантом девушки.